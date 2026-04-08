La Muestra Universitaria de Artes Escénicas regresa este jueves como la edición más concurrida con una veintena de grupos teatrales

La Universidad de Salamanca ha presentado este miércoles la programación de la XXVI Muestra Universitaria de Artes Escénicas. Una veintena de grupos teatrales participarán en la edición más concurrida hasta la fecha y se subirán al escenario del Teatro Juan del Enzina durante los meses de abril, mayo y junio.

La muestra dará el pistoletazo de salida este jueves, 9 de abril, con 'Tiempos de carmín y copla', de la agrupación teatral La Bohemia. La obra está protagonizada por una joven Carmen Martín Gaite y homenajea a las mujeres de su generación. La escritora salmantina también estará 'al frente' de 'El Conventico', programada para el día 25.

El programa incluye igualmente representaciones de los clásicos grecolatinos, del Siglo de Oro y el Barroco; adaptaciones del siglo XX; propuestas escénicas experimentales y obras que aúnan música y drama o poesía y puesta en escena.

El broche de oro lo pondrá la representación de 'Todos eran mis hijos', basada en la obra homónima de Arthur Miller que aborda las conflictivas relaciones entre padres y primogénicos en el marco de la Segunda Guerra Mundial.

Todas las obras se representarán a las 20:30 horas y tendrán un coste de 3 euros. Las entradas podrán adquirirse en la web del Servicio de Actividades Culturales de la USAL, en la tienda Mercatus, y en la taquilla del Teatro Juan del Enzina, una hora antes de cada actuación.