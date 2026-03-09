'Mujeres en las aulas', un nuevo proyecto que parte de la Facultad de Biología de Salamanca para homenajear a referentes femeninos en la ciencia

'Mujeres en el aula', una iniciativa creada por alumnos de la Facultad de Biología de la USAL

La Facultad de Biología de la Universidad de Salamanca presenta el nuevo proyecto que pone en marcha, 'Mujeres en el aula', un homenaje a los referentes femeninos en la ciencia.

Los estudiantes de la facultad junto a sus profesores quieren poner en valor la contribución de las mujeres al desarrollo científico a lo largo de la historia. Para ello pondrán una placa con el nombre de una científica en cada aula junto a un QR que permitirá acceder a una biografía detallada.

En la actualidad, esta facultad tiene ya algunas aulas con nombres de mujeres, figuras importantes en la ciencia, pero destaca la "ausencia de refentes femeninos", de ahí la puesta en marcha de esta iniciativa en la que han participado un gran número de alumnos a través de un formulario abierto en el que han podido proponer a una científica argumentando su labor más significativa para la ciencia.

Gracias a 'Mujeres en el aula', ahora destacan los nombres de Lynn Margulis, Rosalind Franklin, Jane Goodall, Margarita Salas, Wangaro M. Maathai, Rachel Carson, Lina Stern o Martha Chase entre otras.