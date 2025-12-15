Las mujeres representan más de la mitad de los matriculados en USAL y UPSA

La presencia femenina en las aulas universitarias se impone en Salamanca. Tal y como revelan los datos del último Infome CYD, 'Las universidades españolas. Una perspectiva autonómica. 2025', más de la mitad de los alumnos matriculados tanto en la Universidad de Salamanca (USAL) como en la Universidad Potificia de Salamanca (UPSA) son mujeres.

En el caso de la USAL, son mujeres el 60,4 por ciento de los matriculados, un dato tanto solo un punto superior al de la UPSA, que cuenta con un 59,4 por ciento de alumnas.

Además, el dato es superior a la media autonómica, aunque también ahí son más las chicas que optan por un grado universitario: en toda Castilla y León, el 56,5 por ciento de los matriculados son mujeres.

El Informe CYD también presta atención a otro tipo de datos de los estudiantes universitarios de la Comunidad y sus provincias. Por ejemplo, su nacionalidad.

En el caso de la USAL, el 12,83 por ciento de sus matriculados tiene una nacionalidad extranjera, lo que la sitúa por debajo de la media autonómica (14,04 por ciento). Aunque más alejada queda aún la UPSA en tal variable: tan solo el 2,65 por ciento de su alumnado no tiene la nacionalidad española.

La edad de los alumnos es otro aspecto en el que se fija este informe. En concreto, en la que considera "la edad típica universitaria", es decir, la comprendida entre los 18 y los 21 años.

El 62,6 por ciento de los matriculados en la USAL entran dentro de esta edad típica universitaria. Mientras, en el UPSA esta cifra baja hasta el 58,9 por ciento de los matriculados, aunque la hace quedar más próxima a la autonómica, el 58 por ciento de los matriculados en Castilla y León tiene entre 18 y 21 años.