Multinacionales y la USAL analizan la inteligencia artificial como motor de cambio
El rector Juan Manuel Corchado señaló que la USAL tiene la responsabilidad de situarse en el centro de la transformación
La Universidad de Salamanca ha sido el punto de encuentro de la jornada “Entornos para Innovar”, organizada por la Fundación I+E. El evento reunió a grandes multinacionales de distintos sectores para mostrar sus proyectos de transformación digital, con especial énfasis en la inteligencia artificial, y destacar el papel de la ciudad y la universidad como polos de talento e innovación.
La inauguración contó con la presencia de Juan Manuel Corchado Rodríguez, rector de la Universidad de Salamanca; Renato del Bino, director general de la Fundación I+E; y Pedro Martínez Córdoba, concejal del Ayuntamiento de Salamanca.
El rector, Juan Manuel Corchado, subrayó la importancia de la universidad como un motor para la investigación aplicada y la innovación social. "Nuestra alianza con la ciudad está permitiendo poner en marcha proyectos como Salamanca Tech o la próxima construcción de un distrito tecnológico", afirmó. El objetivo, según el rector, es crear oportunidades que "ayuden a fijar población, atraer talento y mejorar la calidad de vida".
