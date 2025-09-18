Multinacionales y la USAL analizan la inteligencia artificial como motor de cambio

El rector de la Universidad de Salamanca inaugura la jornada ‘Entornos para innovar’ de la Fundación I+E

La Universidad de Salamanca ha sido el punto de encuentro de la jornada “Entornos para Innovar”, organizada por la Fundación I+E. El evento reunió a grandes multinacionales de distintos sectores para mostrar sus proyectos de transformación digital, con especial énfasis en la inteligencia artificial, y destacar el papel de la ciudad y la universidad como polos de talento e innovación.

La inauguración contó con la presencia de Juan Manuel Corchado Rodríguez, rector de la Universidad de Salamanca; Renato del Bino, director general de la Fundación I+E; y Pedro Martínez Córdoba, concejal del Ayuntamiento de Salamanca.

El rector, Juan Manuel Corchado, subrayó la importancia de la universidad como un motor para la investigación aplicada y la innovación social. "Nuestra alianza con la ciudad está permitiendo poner en marcha proyectos como Salamanca Tech o la próxima construcción de un distrito tecnológico", afirmó. El objetivo, según el rector, es crear oportunidades que "ayuden a fijar población, atraer talento y mejorar la calidad de vida".