"El mundo desde mi ventana" gana el XXIV Certamen de Relatos Cortos dentro del Programa Interuniversitario de la Experiencia

La Fundación Vargas-Zúñiga y Pérez-Lucas, en colaboración con la Universidad Pontificia de Salamanca (Upsa), ha anunciado a los ganadores de la vigesimocuarta edición de su Certamen de Relatos Cortos, un concurso dirigido a los estudiantes del Programa Interuniversitario de la Experiencia de Castilla y León. El primer premio, dotado con 1.500 euros, ha sido para el relato "El mundo desde mi ventana", escrito por la diplomada María Soledad García Cano.

El certamen, que busca fomentar la creatividad y la participación cultural de las personas mayores, valoró un total de 25 relatos. El jurado, compuesto por miembros de la fundación y docentes de varias facultades de la Upsa, seleccionó las seis mejores obras, todas ellas con premios en metálico.

El segundo premio, con una dotación de 1.000 euros, fue para María Grande Garzón, de la Universidad de Salamanca en Ávila, por su obra "Dónde estás corazón". El tercer puesto, premiado con 500 euros, lo obtuvo Gloria María Escudero Bueno, con el relato "Una gota, miles de gotas".

Además, se entregaron tres menciones de honor:

Primera Mención de Honor (300 euros): "Las botas de piel de becerro", de Pascual Martín Ruiz .

Segunda Mención de Honor (250 euros): "El balneario", de Ricardo López Serrano .

Tercera Mención de Honor (25 euros): "La casa de piedra del páramo", de Margarita Álvarez Martín, de la Universidad de Valladolid.

La ceremonia de entrega de premios de este certamen literario está programada para el próximo 9 de octubre.