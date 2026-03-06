El Museo del Prado utiliza una app desarrollada por la USAL para visibilizar el legado de las mujeres en el arte

El Museo del Prado se ha valido del talento de la Universidad de Salamanca para visibilizar a las mujeres dedicadas a la producción, conservación y estudio de obras de arte y contenidos culturales. Y es que famosa pinacoteca ha presentado una innovadora aplicación digital desarrollada por la institución charra, 'Creadoras en el Prado', en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Detrás del diseño de la herramienta se encuentran los profesores Ángel Zazo, de la Facultad de Traducción y Documentación, y Modesto Escobar, de la de Ciencias Sociales. Los también miembros el Grupo de Análisis Sociológico y del Instituto de Estudios de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Salamanca han querido impulsar el papel de las mujeres en la sociedad mediante la visibilización sistemática de los registros documentados en los catálogos de la Biblioteca y de la Colección del Museo del Prado.

‘Creadoras en el Prado’ | Comunicación Universidad de Salamanca

En total se han reunido 10.896 registros, identificados gracias a procesos de minería de datos y técnicas de inteligencia artificial que han permitido organizar información dispersa y complementarla con otras bases de datos. 'Creadoras en el Prado' facilita así la difusión de mujeres dedicadas a la práctica de las artes plásticas, de generadoras de conocimiento como arqueólogas y de profesionales vinculadas a la producción y tratamiento de libros y documentos (ilustradoras, bibliotecarias, archiveras...).

La aplicación incorpora un buscador avanzado con filtros que permiten acotar la información por nombre, disciplina profesional, ámbito geográfico o periodo histórico y un mapa cronológico interactivo que sitúa a las creadoras en su contexto espacial y temporal. De esta forma, se puede conocer con todo detalle la huella histórica de artistas como Sofonisba Anguissola, Rosa Bonheur y Lita Cabellut; pioneras de la fotografía como Jane Cliffor o escultoras como Camille Claudel, Susana Solano y Cristina Iglesias.