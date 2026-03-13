Nace el Día de la Universidad de Salamanca en la prestigiosa institución académica de Tsinghua (China)

El rector Juan Manuel Corchado preside el Día de la Universidad de Salamanca en la reconocida Universidad de Tsinghua

El prestigioso campus chino de Tsinghua ha celebrado este jueves el primer Día de la Universidad de Salamanca, una jornada que supone un paso más en el fortalecimiento de las relaciones entre ambas instituciones, que firmaron un Memorando de Entendimiento (MoU) en noviembre. Los rectores Juan Manuel Corchado y Li Luming han liderado la celebración.

El encuentro ha servido para presentar la programación del V Centenario de la Escuela de Salamanca y abordar los vínculos históricos e intelectuales entre la tradición universitaria salmantina y la civilización china a través de la conferencia 'The University of Salamanca – A Beacon of Knowledge in the Western World and its Connections to Chinese Civilization'.

También se han analizado nuevas oportunidades de colaboración, se ha nombrado al profesor Guanpeng Dong como Embajador de Alumni Salamanca en China y se ha presentado el libro 'España y China: dos culturas conextadas bajo el mismo cielo', una obra colectiva elaborada por investigadores de ambos países.