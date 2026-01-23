Natalia Lacunza, Repion o María Rodés, entre las apuestas del programa cultural de la USAL durante el primer trimestre de 2026

Los primeros meses del año comienzan con fuerza en la programación cultural de la Universidad de Salamanca que se inicia este sábado, 24 de enero, con el programa musical del ciclo de Jazz y que continuará con grandes atractivos como Natalia Lacunza, Repion, Chef creador o María Rodés.

En cuanto a la música, se han organizados los ciclos “Ultrasónica Vol.2”, Salamanca Jazz, Salamanca Barroca, “Música en Capilla” y el Festival [CON]TEMPO, iniciándose con Triplanetas este 24 de enero y una apuesta musical que nace de la la confrontación creativa entre universos musicales.

Por otro lado, en el ciclo “Ultrasónica Vol.2. Nocturno pop en el Juan del Enzina”, arrancará con Natalia Lacunza el 13 de febrero, Repion el 13 de marzo, Chef Creador el 21 de marzo y María Rodes el 11 de abril.

En la segunda edición del Festival Internacional de Música y Arte Sonoro [CON]TEMPO se dedicará a la música de Brasil, realizándose este evento del 4 al 20 de marzo y estando organizado por el Servicio de Actividades Culturales y el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León.

En el Ciclo Salamanca Barroca se ofrecerá un recorrido por el Renacimiento tardío con conciertos como Le Consort el 18 de febrero o Il Pomo d’Oro el 19 de marzo.

En “Música de Capilla” habrá dos sesiones en el Edificio de las Escuelas Mayores a cargo de “Danzas & Sones Hispánicos del Viejo y Nuevo Mundo”.

En cuanto a las exposiciones, estará presente “El amor (no) nos destruirá”, que reunirá una treintena de artistas nacionales e internacionales para dar respuesta en forma de arte a la era de internet.

Por otro lado, Virginia Rivas, en el festival [CON]TEMPO fusionará la pintura con el arte sonoro a través de colores como el blanco, rosa, gris, verde o marrón.

También destaca el Festival Internacional de Música y Arte Sonoro con la muestra “Tropicalimos. Sicodelia, vanguardia y canibalismo cultural en Brasil (1967 – 1970)”, coproducida por el Centro de Estudios Brasileños y el Servicio de Actividades Culturales.

Las artes escénicas también tendrán relevancia en este primer trimestre, con “Tiempo de carmín y copla” el 28 de febrero o “Historia del Amor” el 25 de marzo. Por último, el Premio Laura Luelmo de arte contemporáneo, el concurso internacional de tartas de fresa, conciertos de la big band, cursos de canto y la V muestra de cine y economía completan la propuesta cultural.