Todo lo que necesitas saber sobre la PAU 2026 en Salamanca: fechas, lugares y exámenes

La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) 2026 ya tiene calendario oficial en la provincia de Salamanca. Miles de estudiantes se enfrentarán a los exámenes en dos convocatorias —ordinaria y extraordinaria—, con una amplia red de sedes distribuidas entre centros educativos y facultades universitarias.

La convocatoria ordinaria se celebrará los días 2, 3 y 4 de junio de 2026, mientras que la convocatoria extraordinaria tendrá lugar el 30 de junio, 1 y 2 de julio.

Estas son las sedes en Salamanca

Los exámenes se distribuirán entre distintos espacios académicos de la capital y la provincia. En Salamanca ciudad, las pruebas se celebrarán en facultades como Ciencias, Derecho, Bellas Artes y Psicología, además de otros edificios universitarios como el San Isidro o la ETS de Ingeniería Industrial.

El alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo realizará los exámenes en el Edificio FES, situado en el Campus Miguel de Unamuno, mientras que el resto de estudiantes será asignado a diferentes comisiones según su centro de origen.

También habrá sedes en localidades como Béjar y Ciudad Rodrigo.

A continuación puedes ver los documentos con todas las sedes

Lugares de realización de la PAU 2026 en Salamanca | USAL

Lugares de realización de la PAU 2026 en Salamanca | USAL

Horario de los exámenes

El calendario de la PAU mantiene una estructura en franjas de mañana y tarde durante los tres días de examen.

El primer día comenzará con Lengua Castellana y Literatura II, seguido de materias como Historia de la Filosofía y diversas asignaturas optativas como Química, Geografía o Dibujo Técnico. Por la tarde se celebrarán pruebas de idiomas y otras materias específicas.

El segundo día estará centrado en Inglés y Historia de España, junto a asignaturas como Biología, Historia del Arte o Física. El tercer día se reservará para materias como Matemáticas II, Latín II o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales.