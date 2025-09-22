La Noche Europea de los Investigadores se alía con el Ratoncito Pérez para recolectar dientes de leche

La Noche Europea de los Investigadores regresa este viernes, 26 de septiembre, a la plaza del Oeste batiendo récords con más de 40 actividades y 240 personas. "La participación aumenta en un 50 por ciento respecto a la edición pasada. Es un reto, porque cada año se supera", ha señalado Federico Bueno, vicerrector de Transferencia, Innovación y Emprendimiento de la Universidad de Salamanca.

La programación se desarrollará entre las 18:00 y las 22:00 horas e incluye charlas, espectáculos, juegos educativos y talleres, como el que invita a explorar la magia de la gastronomía molecular. Todo ello incentivado por los departamentos, centros, asociaciones de estudiantes y grupos e institutos de investigación de la Universidad de Salamanca distribuidos en 38 stands. "Es uno de las escaparates más reconocibles de la ciudad. Va a poner en relieve el trabajo intenso que se realiza en la institución año tras año", ha añadido sobre el evento.

También habrá otras propuestas que van más allá de lo académico, como un planetario hinchable que permitirá al público viajar por el Sistema Solar o una actividad de animación a la lectura a cargo del escritor Raúl Vacas. El broche de oro a la Noche Europea de los Investigadores lo pondrá la música folk/celta del grupo salmantino The Paddy's Project, que se subirá al escenario de la plaza del Oeste cuando caiga el sol.

La Campaña Ratón Pérez, entre las novedades más destacadas

La Noche Europea de los Investigadores cuenta por primera vez con la participación del grupo de Transferencia de la Universidad de Salamanca. A esta novedad se le suma la Campaña Ratón Pérez, cuyo objetivo es recolectar dientes de leche de niños y niñas, necesarios para diversas investigaciones en el ámbito de la evolución humana, de la odontología y de la antropología forense, tal y como ha explicado el catedrátrico Raúl Rivas.

Los pequeños que decidan sacrificar el regalo del Ratoncito Pérez en pos de contruibuir a la ciencia podrán donar sus dientes de leche ese mismo viernes o durante todo el curso a la Clínica Odontológica de la USAL. Esta iniciativa es posible gracias a la colaboración de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación con el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH).