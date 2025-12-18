Nuevas vías para profundizar en los mecanismos de acción de los fármacos contra el cáncer

El laboratorio de Bioinformática y Genómica Funcional del Centro de Investigación del Cáncer ha desarrollado una metodología que combina datos de expresión genética con la sensibilidad farmacológica en un panel de 60 líneas celulares de cáncer. A partir de esta información se ha construido un mapa complejo que conecta fármacos y genes. Los resultados han permitido identificar posibles nuevas asociaciones con alto interés terapéutico. Este avance científico contribuye al campo de la oncología de precisión, aportando un enfoque integral que combina genómica, farmacología y química computacional para mejorar el tratamiento del cáncer y apoyar la innovación biomédica.

Mediante esta investigación se ha establecido un coeficiente matemático, denominado índice B, para medir la similitud entre los medicamentos según los genes que comparten como posibles dianas. Este índice mejora los métodos tradicionales al ponderar con más eficiencia las diferencias en la cantidad de genes asociados a cada fármaco. En definitiva, el índice B facilita la identificación de relaciones funcionales relevantes.

La investigación ha validado muchos vínculos ya conocidos, como el caso de Nilotinib, que actúa sobre el gen de fusión BCR-ABL1 en la Leucemia Mieloide Crónica. Además, ha señalado nuevas interacciones plausibles, que podrían orientar futuras estrategias de tratamiento o reutilización de fármacos. En la investigación se ha comprobado que la similitud farmaco-genómica concuerda en gran medida con la similitud química estructural de los fármacos, por tanto, estos resultados refuerzan la fiabilidad de los hallazgos.

Entre los grupos de medicamentos estudiados destacan los inhibidores de quinasa MEK, los análogos de nucleósidos y las nitrosoureas, que muestran patrones comunes de genes diana. Por ejemplo, los inhibidores MEK afectan a genes relacionados con la proliferación celular, lo que subraya la potencial utilidad clínica de estos datos para diseñar combinaciones terapéuticas más eficaces y personalizadas.

Las entidades participantes en esta investigación son el Centro de Investigación del Cáncer (CSIC-Universidad de Salamanca-FICUS), el Departamento de Química de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y el Departamentos de Estadística de la Universidad de Salamanca. La financiación ha sido proporcionada por el Instituto de Salud Carlos III, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España, la Junta de Castilla y León y fondos europeos, además de becas específicas para investigadores.