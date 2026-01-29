Los nuevos Estatutos de la Universidad de Salamanca reciben el visto bueno del Consejo de Gobierno y avanzan hacia su aprobación

La propuesta ha sido elaborada por un grupo de trabajo de 18 personas pertenecientes a diferentes colectivos universitarios

El Consejo de Gobierno de la USAL ha aprobado este jueves, 29 de enero, la propuesta de reforma de los Estatutos de la Universidad de Salamanca conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2023 de 22 de marzo del sistema universitario español.

La propuesta ha sido elaborada por un grupo de trabajo de 18 personas pertenecientes a diferentes colectivos universitarios con el objetivo de "dar un nuevo impulso corrigiendo algunos defectos y, sobre todo, señalando un nuevo horizonte alineado con la planificación estratégica recientemente aprobada".

A este proceso inicial en el Consejo de Gobierno le seguirán cuatro fases: la constitución de la Comisión que dirigirá la reforma de los estatutos; la revisión de la propuesta por los miembros del Claustro para la presentación de alegaciones; la aprobación del nuevo texto por parte de dicho órgano universitario, y, finalmente, la remisión de los nuevos Estatutos a la Junta de Castilla y León para el control de legalidad antes de su aprobación definitiva.

