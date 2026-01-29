Los nuevos Estatutos de la Universidad de Salamanca reciben el visto bueno del Consejo de Gobierno y avanzan hacia su aprobación

El Consejo de Gobierno de la USAL ha aprobado este jueves, 29 de enero, la propuesta de reforma de los Estatutos de la Universidad de Salamanca conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2023 de 22 de marzo del sistema universitario español.

La propuesta ha sido elaborada por un grupo de trabajo de 18 personas pertenecientes a diferentes colectivos universitarios con el objetivo de "dar un nuevo impulso corrigiendo algunos defectos y, sobre todo, señalando un nuevo horizonte alineado con la planificación estratégica recientemente aprobada".

A este proceso inicial en el Consejo de Gobierno le seguirán cuatro fases: la constitución de la Comisión que dirigirá la reforma de los estatutos; la revisión de la propuesta por los miembros del Claustro para la presentación de alegaciones; la aprobación del nuevo texto por parte de dicho órgano universitario, y, finalmente, la remisión de los nuevos Estatutos a la Junta de Castilla y León para el control de legalidad antes de su aprobación definitiva.