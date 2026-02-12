Numerosos expertos analizan en la Universidad Pontificia de Salamanca el papel de la Escuela de Salamanca y su vigencia en la actualidad

El Congreso Internacional Escuela de Salamanca: pasado, presente y futuro, que se desarrolla del 9 al 13 de febrero con motivo de las actividades organizadas por el V Centenario Escuela de Salamanca (1526-2026), continúa hoy con las sesiones en diferentes ubicaciones de la UPSA. Las tres primeras mesas (22, 23 y 24) aportarán una perspectiva concreta sobre el papel de los Jesuitas, el pensamiento novohispano, la figura de Alonso de la Veracruz o la visión digital de la Escuela de Salamanca.

La mesa redonda dedicada a este último tema (mesa 22) ha estado moderada por la profesora María Idoya Zorroza y ha contado con los expertos Xavier Agenjo, Lola Hernando de Larramendi, Patricia Juez, Cindy Rico Carmona, Christiane Birr y Polina Solonets. Las temáticas de debate en este espacio han versado sobre la Escuela de Salamanca a la luz de los metadatos, las fuentes salmantinas enfocadas al futuro (experiencias desde un taller digital) y la edición digital de De Iustitia et Iure, de Luis de Molina.

Paralelamente, la mesa 23, moderada por el profesor David Torrijos, ha centrado el debate en los ‘Bienes comunes en Francisco de Vitoria y en los pensadores jesuitas’; ‘Domingo Báñez y la cuestión de los votos temporales de los jesuitas (1590)’; ‘Suarismo: Escuela y proyección del pensamiento de Francisco Suárez’; ‘Informes del Nuevo Mundo: los jesuitas como primeros periodistas de América del Sur’, y ‘El descubrimiento de la Compañía de Jesús: Japón’. Todos estos temas han estado protagonizados por los especialistas Juan Antonio Senent de Frutos, Ángel Poncela, Mario Ronaldo Santos Fernandes y Sara María Arias Gómez.

Por su parte, la mesa ‘Alonso de la Veracruz y pensamiento Novohispano’ (Grupo de trabajo 24) ha estado integrada por el profesor José Luis Caballero, que ha coordinado las diferentes intervenciones de los expertos Ambrosio Velasco, Luz María Álvarez e Ignacio Verdú. En su conjunto, han analizado la figura de ‘Alonso de la Veracruz y el humanismo salmantino en la Universidad de México’; ‘La formación lógica de Alonso de la Veracuz. Refutación de una hipótesis reciente’; ‘Alonso de la Veracruz: sincretismo intelectual entre la tradición europea y la experiencia novohispana. Un estudio histórico-hermenéutico en el s. XVI’, y ‘San Juan de la Cruz y la Escuela de Salamanca’.

Posteriormente, con el segundo bloque de mesas simultáneas (25, 26 y 27) ha finalizado el programa de la mañana. El grupo 25, moderado por la profesora Laura Magdalena Miguel, ha contado con la intervención de Emma Guidi -quien ha centrado su exposición en Intérpretes de lenguas indígenas del Perú en las consultas previas de actividades extractivas-; Lurdes Auzmendi -cuyo testimonio se ha centrado en las lenguas nasa yuwe (Colombia) y kichwa (Ecuador). Derechos lingüísticos y formación de intérpretes en la actualidad-; Mario Samaniego -donde su temática ha versado sobre el debate y las tensiones entre ‘humanismos’. Una lectura a partir de las lenguas indígenas-; e Icíar Alonso -cuya intervención ha abordado el tema ‘Derechos lingüísticos e intérpretes de la administración hispana en la América colonial (ss. XVI – XVII)’-.

La mesa 26, dedicada a la trayectoria de Francisco Suárez, ha estado moderada por la profesora María Idoya Zorroza. En este espacio, han intervenido Asunción Sánchez Manzano, Luis Carlos Amezúa Amezúa, Simone Guidi y Pablo Nicolás Sánchez. Los temas de este grupo se han focalizado en la ‘Formación del embrión humano: la autoridad de Francisco Suárez y Leonardo Lessio en una invectiva científica’; ‘El derecho de necesidad. A propósito de una lectura sobre el bien común en Francisco Suárez’; ‘Domingo Bañez and Francisco Suárez on Appetitive Powers’, y ‘El concepto de ley en Francisco Suárez y la gran aporía de la filosofía jurídica occidental’.

Por otra parte, el grupo 27, moderado por el profesor Sergio Moreta, lleva por título GIR ‘Historia de los Derechos Humanos’, HDH. Título General: ‘De la Guerra Justa a la Paz Duradera’. ‘Teoría y Praxis de la Evolución de un derecho aún no reconocido’. Esta sesión ha estado integrada por los expertos Ricardo Martín de la Guardia, César García Andrés, Juan Andrés García, Pedro Garrido Rodríguez, José Antonio Frías y José María Enríquez. En este caso, los cuatro primeros ponentes han centrado su exposición en ‘El problema de las minorías en Ucrania para alcanzar la paz’; ‘Violencia contra los derechos civiles en Estados Unidos: un pilar para el mantenimiento de la segregación racial (1876-1965)’, y ‘Migraciones y humanismo’, respectivamente.

Por su parte, los profesores Frías y Enríquez han analizado ‘La dimensión ética de la paz duradera: discriminación y violencia contra las personas LGTBI’ y ‘Del derecho natural a la justicia climática: un marco de responsabilidades comunes pero diferenciadas’.

Mesas temáticas de la tarde

Ya por la tarde, será el turno de las mesas 28, 29, 30 y 31. Los dos primeros grupos se celebrarán de manera simultánea tanto virtual, como presencial desde el Aula 13 y el Aula 12. La primera sesión estará coordinada por la profesora María Idoya Zorroza y contará con las intervenciones de Norbert Campagna (‘Prostitution and Justice in Vitoria and de Soto’); David Orique (‘La voz inaudita de la ley del texto que se escucha con frecuencia: una nueva interpretación de la Brevísima Relación de Bartolomé de las Casas’); Alberto Quiroz Ávila (‘Dominio y potestad: una lectura arqueológica de la Patrística a la Escuela de Salamanca’); Carlos Maculan (‘Ius humanun: resolving a concept in Francisco de Vitoria’s thought’), y José Fulgencio Alacid Polo (‘Francisco de Vitoria y Hannah Arendt: fundamentos del espacio público como ámbito de la acción’).

La segunda sesión (mesa 29), moderada en este caso por el profesor José Felipe Domínguez, estará protagonizada por Steven Waldorf, Natsuko Matsumori, Ana Isabel Pliego, Francisco Javier Rubio Hípola y Luis Aarón Jesús Patiño Palafox. Este grupo disertará sobre el Barroco mexicano a través de la imagen de la Virgen de Guadalupe; la gnoseología de esse creatum en Pedro de Ledesma: el conocimiento como participación del acto del ser, o Fray Alonso de la Veracruz y las secuelas americanas de la filosofía política salmantina, entre otros.

La penúltima mesa (número 30), estará coordinada por la profesora Laura Magdalena Miguel, quien moderará los testimonios de Enrique Cabero, Isabel Baltazar, Bernardo Alfredo Fernández Umanha, José Maestro-Galán y Víctor del Arco. Este grupo centrará el debate en ‘La paz universal y permanente solo puede basarse en la justicia social’; los ’75 Anos da Declaraçao Schuman e de Paz na Uniao Europeia’; ‘Entre máquinas y derechos: guerra tecnológica, transhumanización y el deber de lo humano’; ‘De la neutralidad justa a la responsabilidad social bibliotecaria: un dilema ético perenne’, y ‘Reflexiones para una alteridad radical: lecturas, diálogos y desvelos antropológicos ante imaginarios coloniales que perviven en un mundo poscolonial’.

Finalmente, la última mesa -31- dedicará su espacio a debatir sobre la esclavitud y las dinámicas de libertad en la España de los siglos XVI y XVII. Las ponencias se titularán ‘La liberación de los esclavos y la Escuela de Salamanca entre los siglos XVI y XVII’; ‘El Consejo de Indias y la liberación de los esclavos indígenas en Castilla a mediados del siglo XVI’; ‘Del cautiverio a la libertad: fundamentos doctrinales de la redención de cautivos en el pensamiento español (siglos XVI – XVII)’, y ‘Bautismo, esclavitud y libertad: la alhorría en la pila bautismal en los mundos ibéricos (siglos XVI-XVIII)’. Estas propuestas estarán moderadas por el profesor José Antonio Calvo y expuestas por los especialistas Manuel F. Fernández Chaves, Rafael M. Pérez García, Lucía Andújar Rodríguez y Eduardo Corona.