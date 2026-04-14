Ocho nuevos aviones de última generación para la Escuela de Pilotos de la USAL

La Escuela de Pilotos de Salamanca ha formalizado la adquisición de uno de los modelos de aviones Cirrus SR20 G7, considerado el monomotor más vendido del mundo, que se incorporarán a su flota a lo largo de 2026. Este modelo se ha consolidado como una referencia global en la formación de pilotos, siendo la opción elegida por numerosas academias de alto nivel gracias a su seguridad, fiabilidad y capacidades avanzadas para la instrucción. De hecho, la Escuela de Pilotos de la Universidad de Salamanca será la primera en Europa en incorporar este modelo para la formación de pilotos, alineándose con las instituciones y escuelas aeronáuticas más prestigiosas a nivel internacional.

El rector de la Universidad, Juan Manuel Corchado, ha participado en el acto de presentación del primer avión en Matacán. Corchado ha estado acompañado por el director general de Adventia, Gonzalo Martín; y representantes de la compañía Cirrus Aircraft, además de alumnos y alumnas de la Escuela, que han podido conocer de primera mano las prestaciones de esta aeronave de última generación. Esta adquisición se enmarca dentro del plan de ampliación de flota de Adventia, que contempla la incorporación de un total de ocho aviones Cirrus SR20 G7. Está previsto que estas aeronaves se integren progresivamente en la operativa de la Escuela y que, previsiblemente, la flota esté completa antes de que finalice el año.

Estudiantes de Adventia de la Universidad de Salamanca durante la presentación de la nueva aeronave en Matacán. | Raquel J. Santos Comunicación USAL

Aeronaves de última generación

Las nuevas aeronaves destacan por “su avanzada aviónica, sus elevados estándares de seguridad y la incorporación de sistemas innovadores como el paracaídas de emergencia CAPS, lo que supone un importante salto cualitativo en la formación de pilotos”, explicó Pedro Raposo, director Fleet Sales EMEA. Durante el acto, el rector resaltó la apuesta de Adventia “por la innovación tecnológica y la excelencia académica en un contexto marcado por la creciente demanda global de profesionales de la aviación”.

“Este impulso forma parte de una nueva etapa para Adventia, que mira hacia el futuro con el objetivo de consolidar otros 50 años de excelencia formativa y reforzar su posición como uno de los centros de formación aeronáutica de referencia en Europa”, subrayó Corchado. Asimismo, destacó la consolidación del Grado Universitario en Piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas, un programa pionero que integra la formación de pilotos dentro del sistema universitario español y que refuerza tanto el prestigio institucional como la proyección profesional de sus egresados

En este contexto, la Escuela mantiene una oferta formativa integral que incluye el Curso Integrado de Piloto de Transporte de Línea Aérea (ATPL-A), así como programas especializados como el de Tripulante de Cabina de Pasajeros (TCP) y cursos de instructor, adaptándose a las necesidades actuales del sector aeronáutico.

La formalización de esta adquisición se enmarca dentro del plan estratégico impulsado por la Universidad de Salamanca, que contempla tanto la renovación progresiva de la flota como la modernización del Campus Aeronáutico de Matacán, con el objetivo de mejorar la calidad de la formación y optimizar los recursos operativos.

Los aviones de la serie SR de Cirrus Aircraft, reconocidos por su avanzada tecnología y liderazgo en la industria aeronáutica, son utilizados por organizaciones de formación y operadores profesionales de todo el mundo. Entre sus usuarios figuran aerolíneas internacionales como Lufthansa y Emirates, así como instituciones de referencia como la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la Universidad de Purdue se (con egresados ilustres, como Neil Armstrong, primer hombre en pisar la luna, ingeniero aeroespacial) y la Universidad de Aviación Civil de China.