Ocho profesores, investigadores y técnicos de la Universidad de Salamanca, distinguidos Embajadores Salamanca Convention Bureau

Un total de ocho profesores, investigadores y técnicos de la Universidad de Salamanca han sido distinguidos por el Ayuntamiento de Salamanca en la décimo cuarta edición de Embajadores Salamanca Convention Bureau. Durante el acto, presidido por el alcalde, Carlos García Carballo, se nombraron a 13 nuevos embajadores, que en 2024 organizaron una decena de destacados eventos que trajeron a la ciudad a un total de 5.260 personas

Con estos nuevos nombramientos son ya 156 los Embajadores Salamanca Convention Bureau, y 128 los eventos reconocidos en este programa, que comenzó en 2012, y con el que el Ayuntamiento reconoce la contribución de destacados organizadores de eventos, que contribuyen no tanto al desarrollo del a ciudad como a la difusión de la marca “Salamanca” y su repercusión profesional, científica, académica y social. Congresos, jornadas y eventos, de áreas como la Medicina, el Derecho, la divulgación científica o las Humanidades que suponen un destacado impacto económico y mediático, nacional e internacional, de Salamanca.

Teresa Ramos Grande (42º Congreso de la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria), Miguel Ángel Castaño Blázquez y José Antonio de las Heras García (Congreso Anual de la Sociedad del Grupo Español de Neurorradiología Intervencionista), Juan Carlos Sánchez Matas (Congreso Nacional de Personas Renales ALCER y 27 Jornadas Castellanoleonesas de Enfermos Renales ALCER), José Francisco Adserias Vistué (Jornada 'Salamanca por Cajal y la Ciencia 2024'), Miguel Ángel Milán Arellano (Jornadas iniciales de proyectos de movilidad Erasmus+ KA121 en educación escolar y educación de personas adultas. Convocatoria Erasmus+ 2024), Román Álvarez García y. Francisco Javier Diego Rasilla (Jornada del Educador Marista), Giancarlo Gatti y Luca Volpe (50th EPS Conference on Plasma Physics), Mª Inmaculada Sánchez Barrios (VI Congreso Internacional “Derechos Humanos y Mujer”), Olga Ivanova (VII Congreso Internacional de Lingüística Clínica) y Jesús Torres del Rey (II Congreso Internacional "Traducción y Sostenibilidad Cultural: retos y nuevos escenarios", forman la lista de Embajadores de 2024.

Salamanca continúa reforzando su posición destino de referencia en la celebración de grandes eventos. A su atractivo patrimonial, cultural y gastronómico se une también unas extraordinarias condiciones como escenario del turismo de negocios, que representa en la ciudad, cada vez más, un amplio mercado potencial. Durante el primer semestre de 2025 Salamanca Convention Bureau tiene constancia de la celebración de 641 eventos (reuniones, jornadas, congresos…) en 33 sedes y 70.600 participantes.