Olga Ivanova, investigadora de la USAL, consigue la única Beca Leonardo 2025 otorgada en el ámbito de la Lingüística

Las Becas Leonardo 2025 han seleccionado, entre sus 59 beneficiarios, el innovador proyecto de la profesora titular de Lingüística General de la Universidad de Salamanca Olga Ivanova titulado “FONEMA: Corpus de biomarcadores fonéticos de las enfermedades neurodegenerativas”.

Con una dotación de 39.132,80 €, la beca unipersonal otorgada a Ivanova financiará, a lo largo de 18 meses, un atlas interactivo con un catálogo de rasgos fónicos asociados a enfermedades como el alzheimer y el parkinson y que, una vez terminado, estará disponible en abierto en una dirección de internet de la USAL.

Doctora por la Universidad de Salamanca y especialista en Fonética Clínica, Olga Ivanova ha obtenido el aval de un panel de evaluación de la Fundación BBVA en el área de Humanidades, donde se han otorgado un total de siete becas, siendo la suya la única en el ámbito de la Lingüística.

Atlas para detectar enfermedades neurodegenerativas

A la Universidad de Salamanca llegó en 2011 como profesora asociada, y ahora como profesora titular está avanzado desde su despacho en unas investigaciones que serán “el colofón a una línea en la que llevo años trabajando, que relaciona alteraciones del habla con afecciones cognitivas utilizando algoritmos, a partir de la evidencia de que los procesos neurodegenerativos impactan de forma directa en las propiedades físicas de los sonidos del habla, su organización temporal y su planificación articulatoria”, explica Ivanova, que ha descubierto que estas enfermedades empiezan a evidenciarse “en lo físico del sonido, en la sílabas, palabras o discursos.”

Olga Ivanova

Ivanova nació en Ucrania, tiene 41 años y lleva trabajando en universidades españolas desde 2007. En su trayectoria investigadora destaca su Máster Universitario en Neurociencias en el salmantino Instituto de Neurociencias de Castilla y Léon (INCYL) donde incorporó entre 2013 y 2015 los métodos de la lingüística experimental a la investigación de las enfermedades neurodegenerativas, descubriendo que pueden identificarse por alteraciones en el habla. La aportación de la Universidad de Salamanca, asegura, “ha sido fundamental en la consecución de la beca porque me ha formado, y por su estricta apuesta por la formación interdisciplinar. No todas las universidades son capaces de facilitar este tipo de carreras interdisciplinares.”

La propuesta de Olga Ivanova se midió con otras 1622 candidaturas presentadas a la última edición de las Becas Leonardo de la Fundación BBVA dentro de un amplio rango de disciplinas de la investigación científica y la creación cultural. El objetivo de estas ayudas es promocionar proyectos individuales, desarrollados por profesionales que se encuentran en un momento decisivo de su carrera laboral: investigadores y creadores de entre 30 y 45 años, un estadio intermedio de su trayectoria con un gran potencial de crecimiento.