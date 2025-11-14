Paolo Ruffini clausura el Congreso Internacional de Comunicación Interna en la UPSA

El Congreso Internacional ‘Internal Communication in Catholic and Pontifical Institutions: limits and challenges’ concluyó en la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) tras reunir a más de medio centenar de representantes de universidades católicas de los cinco continentes. La clausura fue presidida por Paolo Ruffini, Prefecto del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, quien ofreció la conferencia final, y por Santiago García-Jalón de la Lama, Rector de la UPSA.

En su ponencia, Paolo Ruffini recalcó que ninguna respuesta común es posible "sin comunicación" y que el desafío actual exige reconstruir una "comunicación confiable" capaz de sostener la vida civil y la misión universitaria. Ante la desinformación, instó a "fortalecer nuestro ser una red, promoviendo espacios de escucha, reflexión, diálogo y conocimiento".

El Prefecto destacó la raíz cristiana de la comunicación interna, recordando que "En el principio era el Verbo. En el principio era la comunicación", y afirmó que la verdadera comunicación nace de la comunión. Advirtió, además, que el secreto para comunicar reside en un proceso progresivo y relacional, similar a la comunicación divina, por lo que "la sinodalidad debería ser la regla de cada comunicación interna".

Frente a la tentación del marketing, Ruffini subrayó que "las reglas del marketing y la comunicación de Jesús son dos mundos opuestos: la Iglesia no busca clientes, sino comunidad". Abogó por una comunicación transparente que sepa convertir los conflictos en crecimiento, siguiendo el estilo de Jesús. En tiempos de algoritmos, insistió en que el fundamento último del comunicar no es la técnica, sino la caridad: "En la caridad… reside el secreto de la comunicación como comunión".

El Rector de la UPSA, Santiago García-Jalón de la Lama, destacó el "espíritu de fraternidad" que ha presidido el encuentro y el surgimiento de nuevas colaboraciones entre las instituciones.

García-Jalón resumió los desafíos abordados, como la necesidad de fortalecer la identidad institucional, la transparencia en la gobernanza y el discernimiento ético ante la Inteligencia Artificial (IA). Concluyó con una convicción clave del Congreso: "en nuestras universidades la comunicación interna es mucho más que gestión, es misión".

La jornada de clausura dedicó un amplio espacio a la Inteligencia Artificial (IA). Giovanni Tridente, director de Comunicación de la Universidad Pontificia de la Santa Croce, abrió el debate planteando la distinción esencial entre la inteligencia humana y la IA: "comprender y actuar". Propuso un uso humanista y responsable, basado en los cuatro 'saberes': ser, hacer, actuar y acompañar.

En la mesa redonda posterior, expertos como Fernando Galindo (UPSA), Leticia Arráez (Santa Croce) y Marvin Hackfort (KatHO) coincidieron en ver la IA como un "compañero de trabajo" con potencial para complementar tareas y mejorar la interacción humana, en lugar de sustituirla. Arráez enfatizó que el principal reto es cultural: pasar de una mentalidad de "hacer más" a una de "significar más".

Por su parte, José Gabriel Vera, de la Conferencia Episcopal Española, subrayó que la comunicación interna es decisiva para "crear un entorno de comprensión mutua", al asentar la identidad, difundir la cultura corporativa y ofrecer mensajes claros y directos.

Loïc Roche, director de Comunicación y Estrategia de la FIUC, expuso las conclusiones prospectivas del Congreso, remarcando que la comunicación interna es un "motor de la misión y la identidad" y un factor esencial para la cohesión y el sentido de pertenencia.

Finalmente, Roche anunció que este Congreso marca el punto de partida de una nueva red de comunicación en la FIUC con el fin de fomentar la cooperación y el intercambio de buenas prácticas. La Universidad KatHO de Colonia (Alemania) acogerá el próximo año el siguiente congreso, centrado en el branding en las universidades católicas.