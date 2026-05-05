El Parlamento Europeo acoge el V Centenario de la Escuela de Salamanca impulsado por la USAL

La Universidad de Salamanca ha llevado por primera vez fuera de España la conmemoración del V Centenario de la Escuela de Salamanca con un acto institucional celebrado este martes en el Parlamento Europeo, en Bruselas. La cita, organizada por Alumni–USAL y la Cátedra de Innovación Empresarial Escuela de Salamanca, refuerza la proyección internacional de esta corriente como uno de los grandes referentes del pensamiento jurídico, económico y político europeo.

El evento contó con la presencia del rector Juan Manuel Corchado, quien subrayó el valor simbólico de celebrar esta efeméride en la capital europea. Según destacó, el acto permite “proyectar hacia el presente y el futuro un legado que forma parte de la identidad intelectual de Europa” y representa además el espíritu interdisciplinar que caracterizó a la Escuela de Salamanca. También recalcó que se trata de la primera actividad conmemorativa celebrada fuera de España.

Uno de los momentos centrales fue la ponencia de Enrique Cabero, titulada El legado histórico de la Escuela de Salamanca, en la que repasó la influencia de esta corriente en la configuración de ideas clave como los límites del poder, la dignidad humana y los derechos fundamentales.

El acto inaugural contó con la intervención de Raúl de la Hoz, quien afirmó que la conmemoración no mira al pasado con nostalgia, sino que supone una oportunidad para renovar el compromiso europeo con valores como el Estado de derecho, la libertad económica y la dignidad de la persona.

La clausura estuvo a cargo de Iratxe García, quien destacó el carácter transformador de la Escuela de Salamanca, definiéndola como “una revolución intelectual” que cambió la forma de entender al ser humano, el poder y la justicia. Recordó además a figuras clave como Francisco de Vitoria, Domingo de Soto y Francisco Suárez, subrayando su defensa de la dignidad universal de todos los seres humanos.

La jornada se completó con una mesa redonda en la que participaron representantes del ámbito jurídico, académico y empresarial, consolidando el objetivo del encuentro: conectar el legado histórico de la Escuela de Salamanca con los desafíos actuales de Europa.