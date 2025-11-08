El pasado se reencuentra en el presente: Alumni USAL homenajea a los graduados de hace cuatro décadas

Alumni–Universidad de Salamanca ha celebrado este sábado un emotivo acto académico de bienvenida destinado a los antiguos alumnos de la USAL, que conmemoran aniversarios significativos de su graduación: 30, 35 y 40 años de trayectoria profesional desde que concluyeron sus estudios en la institución salmantina.

El evento ha servido como un punto de encuentro y reconocimiento, reafirmando los lazos entre la universidad y quienes forman parte de su extensa red de egresados.

La ceremonia ha contado con la presencia de destacadas figuras institucionales. En representación de la Universidad de Salamanca ha asistido el vicerrector de Economía, Javier González Benito. Junto a él, el vicepresidente de la Junta Directiva de Alumni–USAL, Román Álvarez Rodríguez, ha ejercido de anfitrión.

La jornada se ha desarrollado en un ambiente de nostalgia y camaradería, permitiendo a los antiguos alumnos rememorar su etapa universitaria en Salamanca y compartir experiencias acumuladas a lo largo de sus carreras.