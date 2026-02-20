'Pequeñas Empresas, Grandes Ideas': la USAL convoca a los escolares a dibujar el mundo del emprendimiento

La Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Salamanca ha puesto en marcha un certamen de dibujo dirigido a los estudiantes de Educación Primaria de las provincias de Salamanca, Zamora y Ávila. Bajo el título "Pequeñas Empresas, Grandes Ideas", esta iniciativa busca que los más pequeños utilicen su creatividad para representar cualquier sector o época del mundo empresarial.

El concurso está abierto a todos los alumnos matriculados en centros del distrito universitario de la USAL durante el presente curso académico. Los participantes deben presentar sus obras en formato DIN A4, utilizando libertad total de materiales y técnicas. Es fundamental que cada dibujo incluya al dorso los datos personales, el centro educativo y un teléfono de contacto para facilitar la comunicación con los posibles premiados.

El plazo para la entrega de los trabajos se extiende hasta el próximo 6 de marzo de 2026. Los originales pueden entregarse de forma física en la conserjería del edificio FES, enviarse por correo postal al Campus Miguel de Unamuno o remitirse en formato digital a la dirección de correo electrónico del decanato de la facultad. En todos los casos es necesario especificar que el envío corresponde al concurso de dibujo.

Un jurado especializado, formado por docentes del Área de Historia e Instituciones Económicas y miembros del equipo decanal, será el encargado de elegir un ganador por cada nivel educativo, desde primero hasta sexto de Primaria. Los premios incluyen un lote de material escolar, un detalle institucional de la Universidad y un diploma que se entregará el miércoles 18 de marzo a las 13:00 horas. Este acto se celebrará en la Sala de Juntas de la Facultad de Economía y Empresa coincidiendo con sus fiestas patronales.

A través de esta convocatoria, la Universidad de Salamanca pretende fomentar el pensamiento creativo y acercar conceptos básicos de economía a los escolares de la región de una manera lúdica y artística.