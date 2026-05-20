El personal funcionario de la USAL reclama a las puertas de la universidad el premio por jubilación

El personal funcionario de la Universidad de Salamanca se ha concentrado a las puertas de la fachada de la institución académica para reclamar una serie de derechos que “han desaparecido” desde hace años cómo sería el premio por jubilación.

En un acto institucional que se ha celebrado en la USAL, los trabajadores del ente público han pitado al presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, además de seguir protestando por un complemento que “de no cobrarse, supone una merma para nuestro salario”, según han indicado fuentes sindicales.

Además, han expuesto que esta problemática estaría afectando a “10 o 12 personas al año”, además de “otras cientas más que se encuentran entre el personal funcionario”. Por otro lado, también han hecho hincapié en qie “este complemento suòne una cantidad ínfima en el presupuesto de la Universidad de Salamanca”.

Yolanda Aparicio, representante de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, ha explicado que "si no nos dan ese dinero, que nos abran otras vías de negociación. Si se paga entre otros funcionarios, ¿por qué nosotros no?".