Jaime Siles, premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana

El poeta valenciano Jaime Siles ha sido galardonado en la 35 edición del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. El fallo del premio, convocado por Patrimonio Nacional y la Universidad de Salamanca, ha sido dado a conocer hace escasos minutos reconociendo “su capacidad para reunir lo abstracto y lo sensorial, con una expresión cercana al discurso científico”, y también que “indaga con la palabra en un problema fundamental: la identidad, y su relación con todos los aspectos de la naturaleza humana”.

La presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, ha sido la encargada de anunciar este martes anunciado el fallo del jurado y ha destacado que Siles es “uno de los mejores representantes de la poesía de pensamiento crítico, situando la experiencia poética en el margen de la reflexión filosófica. Cumple el ideal renacentista de artista total”.

“Siles es uno de los poetas más destacados de la poesía española contemporánea, con una obra que abarca tanto la poesía como la reflexión filosófica y literaria”, ha señalado por su parte el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, añadiendo que “fue alumno de nuestra Universidad, donde se doctoró en Filología y donde, durante un tiempo, ejerció como fue profesor interino de Filología. En la actualidad, sigue vinculado a Salamanca como miembro del Instituto de Estudios Medievales y Renacentistas y a partir de ahora, por supuesto, como ganador del trigésimo quinto Premio de Poesía Reina Sofía”.

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, durante su intervención. Raquel J. Santos

La portavoz del jurado, la poeta Raquel Lanseros, ha hecho referencia a algunas de las características de la poesía de Jaime Siles, como “la esencialización y la gran concentración de sentido en cada uno de sus poemas”, así como “la metareflexión: su reflexión constante sobre el propio hecho lingüístico”.

Siles, poeta, filólogo, latinista, traductor y catedrático especializado en lenguas clásicas, pertenece a la célebre generación de los Novísimos que revolucionó la lírica española a comienzos de los años setenta. Su poesía se caracteriza por la depuración formal y la influencia clásica. Entre sus libros destacan Canon, Música de agua e Himnos tardíos. Ha publicado ensayos y artículos sobre literatura clásica y poesía contemporánea. Recibió el Premio Nacional de Literatura y el Premio Internacional Generación del 27. Su obra evolucionó desde el culturalismo hacia una poesía más metafísica. También ha desempeñado cargos diplomáticos y académicos.

En esta trigésimo quinta edición, el premio ha contado con 65 candidatos, apoyados por 107 candidaturas. El jurado ha estado compuesto por Ana de la Cueva, presidenta de Patrimonio Nacional; Juan Manuel Corchado, rector de la Universidad de Salamanca; Luis Alberto de Cuenca, Premio de Poesía Iberoamericana Reina Sofía 2025; Luis García Montero, director del Instituto Cervantes; Óscar Arroyo, director de la Biblioteca Nacional de España; Raquel Lanseros, poeta española; Rui Vieira Nery, profesor universitario y musicólogo; Daniel Escandell, doctor en Filología Hispánica de la Universidad de Salamanca; M.ª Isabel Toro Pascua, profesora del Departamento de Literatura Española e Iberoamericana de la Universidad de Salamanca; Carmen Alemany Bay, catedrática de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Alicante; Román Álvarez, exdecano de la Facultad de Filología de la USAL, y María Ángeles Recio Ariza, actual secretaria.

Reunión del jurado del Premio Reina Sofía de Poesía 2026

El premio más prestigioso del género

S.M. la Reina Doña Sofía presidirá la ceremonia de entrega del premio que se celebrará en el último trimestre de este año. Este prestigioso reconocimiento, considerado el más relevante en el ámbito de la poesía iberoamericana, premia la trayectoria de poetas vivos cuya obra representa una aportación significativa al patrimonio cultural de España e Iberoamérica. Está dotado con 42.100 euros, la publicación de un poemario antológico, la organización de jornadas académicas y un estudio sobre la obra del autor galardonado.

Jaime Siles se suma a la larga lista de poetas reconocidos con este galardón desde su creación en 1992, 12 de ellos premiados también con el Premio Cervantes: Gonzalo Rojas (Chile), Claudio Rodríguez (España), Joâo Cabral de Melo Neto (Brasil), José Hierro (España), Ángel González (España), Álvaro Mutis (Colombia), José Ángel Valente (España), Mario Benedetti (Uruguay), Pere Gimferrer (España), Nicanor Parra (Chile), José Antonio Muñoz Rojas (España), Sophia de Mello Breyner (Portugal), José Manuel Caballero Bonald (España), Juan Gelman (Argentina), Antonio Gamoneda (España), Blanca Varela (Perú), Pablo García Baena (España), José Emilio Pacheco (México), Francisco Brines (España), Fina García Marruz (Cuba), Ernesto Cardenal (Nicaragua), Nuno Júdice (Portugal), María Victoria Atencia (España), Ida Vitale (Uruguay), Antonio Colinas (España), Claribel Alegría (Nicaragua), Rafael Cadenas (Venezuela), Joan Margarit (España), Raúl Zurita (Chile), Ana Luisa Amaral (Portugal), Olvido Valdés (España), Gioconda Belli (Nicaragua), Piedad Bonnett (Colombia) y Luis Alberto de Cuenca (España).