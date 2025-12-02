La Premio Nobel de Física Anne L'Huillier visita la USAL para impartir un seminario y asistir a la defensa de una tesis: "Me encanta leerlas"

La Premio Nobel de Física 2023 Anne L'Huillier imparte un seminario sobre los últimos avances en pulsos ultracortos y su impacto en la exploración de la dinámica electrónica en la materia

Anne L'Huillier, Premio Nobel de Física en 2023, ha visitado la Universidad de Salamanca durante este martes, 2 de diciembre, para impartir un seminario sobre los últimos avances en pulsos ultracortos. Su aplicación en la vida diaria se limita a la "metrología para circuitos integrados", de utilidad "para la próxima generación de ordenadores", según ha señalado.

La física ha asistido previamente a la defensa de la tesis del alumno Rodrigo Martín al aceptar la invitación el Centro de Investigación en Luz y Materia Estructuradas LUMES de la Universidad de Salamanca. Reconoce que le "encanta leer tesis" por los conocimientos que le aportan y, en esta ocasión, ha aprendido sobre "cómo utilizar luz estructurada en el campo en que ella trabaja".

También le ha movido su deseo de conocer Salamanca desde el punto de vista científico, y más cuando lleva colaborando con investigadores asentados en la ciudad desde hace más de treinta años. "Tenía pendiente visitarlos", ha reconocido Anne L´Hillier, que cree que tiene "el deber como Premio Nobel de Física" de conocer en persona los laboratorios de calidad de ciencia de attosegundos.

Referente para la próxima generación de mujeres

Anne L'Huillier fue reconocida con el Premio Nobel de Física en 2023 por abrir la posibilidad de contemplar fenómenos de la naturaleza anteriormente inalcanzables para la percepción humana. "La idea basica era ver cómo se mueven los electrones en la materia. Se desarrolló una cámara ultrarrápida que permite verlos y aprender nuevas formas", ha sintetizado.

La científica francesa ha sido la quinta fémina en obtener el Premio Nobel de Física, lo que implica una representación femenina del 5% en toda la historia del galardón. En aras de convertirse en un referente, lleva "dos años viajando alrededor del mundo para inspirar a la próxima generación de mujeres".