Premios Nacionales Fin de Carrera 2019: Cuatro estudiantes de la USAL destacan por su excelencia académica

Cuatro alumnos de la Universidad de Salamanca (USAL) han sido galardonados en los Premios Nacionales de Fin de Carrera de Educación Universitaria, que reconocen su sobresaliente rendimiento académico durante el curso 2018-2019. Estos premios, otorgados por el Ministerio de Universidades, incluyen una dotación económica que varía entre los 2.200 y los 3.300 euros. En total, se han distribuido 462.350 euros en premios entre 57 estudiantes.

Primer Premio en Estudios Ingleses: Mari Cruz Maroto Gutiérrez

Mari Cruz Maroto, graduada en Estudios Ingleses, recibió el primer premio por su notable trayectoria académica. Originaria de Ávila, Mari Cruz se destaca por su proactividad y pasión por la enseñanza. Actualmente es profesora de inglés en un instituto de Madrid y subraya la importancia de la preparación y la perseverancia para alcanzar el éxito. En su carrera, ha aprovechado oportunidades como la Beca Erasmus en el University College London y la Beca de Colaboración del Ministerio de Educación.

Primer Premio en Medicina: Jorge Diego Martín Rufino

Jorge Diego Martín, graduado en Medicina, ha recibido el primer premio mientras se encuentra en plena residencia en Pediatría en la Universidad de Harvard, Estados Unidos. Su investigación en hematología-oncología pediátrica tiene como objetivo revolucionar el trasplante de médula ósea y minimizar la toxicidad asociada a este procedimiento. En su trayectoria, destaca la formación integral que recibió en la USAL, que considera fundamental para su carrera profesional y científica.

Segundo Premio en Física: Gabriel Sánchez Pérez

Gabriel Sánchez, graduado en Física, ha sido reconocido con el segundo premio por su brillante trayectoria. Actualmente cursa un doctorado en Física Teórica centrado en la Relatividad Matemática y continúa su formación en el CSIC y la Universidad de Edimburgo. Gabriel resalta el apoyo recibido de la USAL y el Ministerio de Educación en su camino hacia la investigación.

Tercer Premio en Filología Hispánica: Víctor Lorenzo García

Víctor Lorenzo García, graduado en Filología Hispánica y con un Máster en Estudios Latinoamericanos, ha sido galardonado con el tercer premio. Actualmente se encuentra en la Universidad de Granada con un contrato predoctoral, investigando la novela corta escrita por mujeres en el Cono Sur. Víctor valora la tradición humanística de la USAL, que le permitió desarrollar su interés por las realidades latinoamericanas.

Embajadores de la excelencia académica

Los cuatro estudiantes galardonados no solo reflejan el talento, sino también la cultura del mérito y la excelencia que promueve la Universidad de Salamanca. En 2026, la USAL celebra su V Centenario, y estos jóvenes se convierten en embajadores de una institución que ha dejado una huella profunda en el ámbito académico y científico global.