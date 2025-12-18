El presidente de la República Italiana Sergio Mattarella, Antonio Huertas y Francisco de Vitoria, propuestos como nuevos doctores 'honoris causa' de la USAL

Sergio Mattarella, presidente de la República Italiana; Antonio Huertas Mejías, máximo mandatario de Alumni y Mapfre; y Francisco de Vitoria, a título póstumo, han sido propuestos por el Consejo de Gobierno para ser nombrados doctores 'honoris causa' de la Universidad de Salamanca.

Sergio Mattarella puede presumir de ser el presidente con más años de servicio en la historia de Italia, crgo que ostenta desde febrero de 2015. A su actividad política le precede su experiencia como docente de Derecho parlamentario en la Universidad de Palermo. Vicente González Martín, catedrático emérito honorífico de Filología Italiana, ha defendido su candidatura y destacado "su gran personalidad como hombre y como político, además de por su excelente labor como ensayista del Humanismo".

Antonio Huertas, por su parte, es licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca, en la promoción de 1988. Desde entonces mantiene una relación sólida y continuada con la institución. De hecho, es el actual presidente de Alumni, además de ser el máximo dirigente del grupo Mapfre desde 2012. "Ha demostrado que la formación jurídica recibida constituye una base sólida para la toma de decisiones complejas en el ámbito de los negocios internacionales", ha señalado Ángeles Guervós Maíllo, decana de la Facultad de Derecho.

Finalmente, el Consejo de Gobierno ha respaldado distinguir a Francisco de Vitoria por su importante labor como teólogo, filósofo y jurista del siglo XVI. Su nombramiento coincidiría con el V Centenario de la Escuela de Salamanca, de la que fue fundador y serviría para "saldar una deuda histórica con una de las figuras más representativas de la Universidad", ha subrayado María Martín Gómez, profesora titular de la Facultad de Filosofía.

El rector, Juan Manuel Corchado, ha destacado que se trata de investiduras del máximo nivel y de carácter internacional, lo que ayudará a proyectar aún más la imagen de la Universidad de Salamanca en todo el mundo. La última palabra la tendrá el Clautro de Doctores, órgano colegiado al que corresponde aprobar las propuestas de nombramiento de doctores 'honoris causa' formuladas por el Consejo de Gobierno.