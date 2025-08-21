El prestigioso científico Carlos Bustamante se incorpora a la Universidad de Salamanca con una ayuda de 300.000 euros

La Junta de Castilla y León ha aprobado una subvención de 300.000 euros para la contratación del reconocido científico peruano-estadounidense Carlos Bustamante, en el marco del programa de atracción de talento 'Andrés Laguna'. Bustamante, experto en el estudio de moléculas de ADN y proteínas, desarrollará su investigación en el Instituto de Biología Funcional y Genómica (IBFG), un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Salamanca (USAL).

El trabajo de Bustamante se centrará en el desarrollo e implementación de instrumentos de pinzas ópticas para el estudio de moléculas individuales. Estos avances tecnológicos, en los que es un líder mundial, tienen como objetivo entender cómo las células realizan sus funciones tanto en condiciones normales como en situaciones de enfermedad. Se espera que sus investigaciones contribuyan al desarrollo de terapias más específicas para combatir enfermedades, e incluso a la medicina regenerativa.

Como parte de su estancia, se construirá e instalará en el IBFG un instrumento único en Europa, denominado 'Next-Frontier'. Esta herramienta servirá para la formación de estudiantes y postdoctorados del centro, que trabajarán en colaboración con el equipo de Bustamante en Estados Unidos. Posteriormente, el instrumento se utilizará para investigar aspectos clave de la biología genómica.

La incorporación de Bustamante a Salamanca se enmarca en la Estrategia Regional de Investigación e Innovación (RIS3) 2021-2027 de Castilla y León, que busca fortalecer el ecosistema de investigación de la comunidad a través de la contratación de investigadores de alto impacto y reconocido prestigio internacional. La subvención aprobada cubrirá los gastos de la investigación desde el 1 de mayo de 2025 hasta el 30 de noviembre de 2026.