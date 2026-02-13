El problema con el sesgo de género en la salud: la Universidad de Salamanca celebra la tercera edición de las Jornadas GENUSAL

El género y el sexo son grandes olvidados en el mundo sanitario, a pesar de su gran importancia. Tanto la sintomatología como la reacción a medicamentes o el uso de distintos tratamientos pueden ser distintos entre hombres y mujeres, motivo por el que, de no tenerse en cuenta de la forma adecuada, puede desembocar en diferentes problemas. Por eso, la Universidad de Salamanca "siente orgullo" de su labor con las Jornadas GENUSAL, que buscan impulsar la perspectiva de género en la salud.

Este viernes, se ha desarrollado la entrega de premios de GENUSAL, en las que se reconoce la labor de estudiantes de la universidad en diferentes campos sanitarios a través de sus TFG y TFM. A este evento ha asistido la directora de Universidades e Investigación, Blanca Ares, quien ha valorado que "se promuevan este tipo de iniciativas que tratan de mejorar el diagnóstico de las enfermedades, los tratamientos de los pacientes, pero que también incorporan de manera amplia un conocimiento mayor sobre los condicionantes que afectan por el género a toda la sociedad". "No solo es un tema de rigor científico y médico, sino que también trasciende y para nosotros es un tema social importantísimo que hay que abordar y encantados de que nos inviten a acompañarles como siempre y de apoyar la iniciativa", añade.

Desde la Universidad, destacan su importancia porque "pensamos que la universidad, que es la que genera el conocimiento científico y forma a futuros profesionales de la salud, tiene una importante responsabilidad en que no se perpetúen estos sesgos". "Intentamos poner nuestro granito de arena".

Esta es la tercera edición de las Jornadas GENUSAL, que cuentan con mesas y conferencias de investigación, de práctica clínica y de formación, y con el testimonio de mujeres. En esta edición, en la tarde del pasado jueves 12 de febrero, la asociación de Mujeres VHIvas fue la que se acercó a las jornadas para hablar de las dificultades que sufren al contar ya no con la discriminación de género, sino con el estigma propio del VIH.

"Vemos que cada vez tenemos una mayor inscripción, más profesionales, porque aparte de los académicos, de investigadores, de profesores, de estudiantes, necesitamos a los profesionales que al final son quienes lo llevan a la práctica diaria. Igual que la gran participación de futuros sanitarios, de estudiantes de los últimos cursos de Medicina y otros grados de la salud, porque uno de los objetivos de las jornadas es inculcar, confenciar la perspectiva de género en la salud. No solamente en la investigación, sino en la práctica diaria de todo sanitario: los factores de riesgo, sintomatología, el pronóstico, la toma en cuidado de las personas en general y en las mujeres en particular requiere una atención más personalizada por las diferencias biológicas y sociales que existen entre hombres y mujeres", defienden.