El profesor Emiliano Hernández Galilea ingresa en la Real Academia de Medicina de Salamanca

El profesor de la Universidad de Salamanca Emiliano Hernández Galilea, nuevo académico de número de la Real Academia de Medicina de Salamanca

El profesor Emiliano Hernández Galilea, docente del Área de Oftalmología de la Universidad de Salamanca (USAL), ingresó en la tarde de este jueves, 9 de octubre, como nuevo académico de número en la Real Academia de Medicina de Salamanca.

La solemne ceremonia se celebró en el emblemático Paraninfo del edificio de las Escuelas Mayores de la USAL, siendo presidida por el rector Juan Manuel Corchado.

De la utopía al pragmatismo en la cirugía ocular

La sesión contó con la presencia de destacadas figuras de la Academia, como su presidente, Francisco Santiago Lozano Sánchez.

Tras la lectura del acta de su elección, Hernández Galilea pronunció su discurso de ingreso titulado: "El trasplante de córnea: un itinerario desde la utopía al pragmatismo en la cirugía ocular".

El discurso, que abordó la evolución histórica y los avances técnicos de una de las cirugías oftalmológicas más complejas, fue respondido por el presidente de la Real Academia de Medicina, Francisco Santiago Lozano Sánchez. El acto reafirma el vínculo entre la excelencia académica de la USAL y la práctica clínica y científica de la Real Academia de Medicina.