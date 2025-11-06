El profesor de Microbiología Raúl Rivas, galardonado en los Premios Fertiberia

El profesor de Microbiología Raúl Rivas ha sido galardonado en los Premios Fertiberia, uno de los reconocimientos más destacados en investigación agronómica de Europa, por dirigir, junto al investigador José David Flores Félix, la tesis de la investigadora de la Universidad de Salamanca Rocío Roca Couso titulada: “Análisis del endobacterioma asociado a Rubus ulmifolius Schott, evaluación del potencial antifúngico del volatiloma bacteriano vinculado y estudio de la influencia de cepas de los géneros Arthrobacter y Rhizobium en la variación de la expresión génica relacionada con la tolerancia al estrés oxidativo en el modelo in vivo Caenorhabditis elegans”.

En esta 27ª edición de los Premios Fertiberia también se galardonó al investigador Jesús Valentín García, que fue reconocido con la Mejor Tesis Doctoral en Temas agrícolas, por su trabajo “Mejora de la sostenibilidad del cultivo de fresa mediante bioherramientas”, defendida en la Universidad de Sevilla.

Asimismo, la investigadora Katarzyna Dobrzynska obtuvo otro accésit ex aequo por su tesis “Engineering functional nitrogenase cofactor biosynthesis protein NifEN in mitochondria of Saccharomyces cerevisiae”, defendida en la Universidad Politécnica de Madrid.

La entrega de premios, celebrada en la sede corporativa del Grupo en Madrid, estuvo presidida por la secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, Ana Rodríguez Castaño, y el CEO del Grupo Fertiberia, Juan Pablo Llobet.

Además del prestigio académico que conlleva el Premio Fertiberia a la Mejor Tesis Doctoral en Temas agrícolas, se trata de uno de los galardones a la investigación agronómica mejor dotado económicamente de Europa, con un importe global de 30.000 euros, a repartir entre los autores y los directores de tesis. En concreto, en esta edición, el autor de la tesis ganadora ha recibido 14.000 euros, mientras que sus directores han recibido 8.000 euros, a repartir entre ambos. Por su parte, a las autoras de los trabajos galardonados con el accésit ex aequo le han correspondido 2.500 euros, y a sus directores de tesis, 1.500 euros respectivamente por cada trabajo.

La importancia del talento universitario

En el marco del evento, la secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, Ana Rodríguez Castaño, subrayó la importancia del talento universitario: “La transferencia tecnológica es fundamental para hacer posible el equilibrio entre rentabilidad, competitividad y beneficio mutuo. Por eso, hay que conseguir nexos sólidos entre universidades, empresas y administraciones para que la investigación y la innovación se configuren como el motor del sector agro, haciendo más fértil la economía y la fertilización española”.

Para Juan Pablo Llobet, CEO de Grupo Fertiberia, las investigaciones premiadas se alinean con la filosofía de la compañía: “Mantener esta apuesta por la investigación de calidad durante casi tres décadas demuestra que Grupo Fertiberia es una compañía que piensa a largo plazo, y que lleva impreso en su ADN el compromiso con la innovación. Porque para avanzar con innovación es imprescindible una investigación básica de excelencia”.

El jurado de esta edición, presidido por el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias (COIACC), Francisco González Torres, ha estado integrado por el director general de Operaciones de Grupo Fertiberia, David Herrero; el director de ETSIAAB, José Manuel Palacios; el profesor titular de ETSI Agrónomos Universidad Politécnica de Madrid, Augusto Arce Martínez; la directora técnica de la dirección técnica de evaluación de variedades y laboratorios del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA-CSIC), Ana Patricia Fernández-Getino García; el director de I+D+i de Grupo Fertiberia, Javier Brañas, y la responsable de proyectos de I+D de Grupo Fertiberia, Ana Laureano.

Veintisiete ediciones apostando la investigación y el desarrollo del sector

Desde la creación del premio en 1996 se han valorado casi 500 tesis doctorales de más de 50 universidades y centros de investigación de España y Portugal. Además, se han entregado premios por un valor cercano al millón de euros, potenciando así la capacidad investigadora y el talento en materia agronómica de los profesionales del sector.

La convocatoria a estos Premios establece como requisito principal que las tesis presentadas hayan obtenido la máxima calificación cum laude y que estén relacionadas de una forma directa con la fertilización, los suelos y su enmienda, así como con la actividad agrícola en general.