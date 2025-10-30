El profesor salmantino Juan Pedro Bolaños copublica en Nature Metabolism un avance clave para entender cómo funciona el cerebro

El investigador Juan Pedro Bolaños, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Salamanca y miembro del Instituto de Biología Funcional y Genómica (IBFG, centro mixto USAL–CSIC), acaba de publicar —junto al prestigioso científico Pierre Magistretti— un artículo en la revista Nature Metabolism, una de las más influyentes del mundo en el ámbito de la biomedicina.

El trabajo presenta un nuevo concepto denominado “unidad metabólica neurona–astrocito”, que describe cómo dos tipos de células cerebrales, aparentemente distintas, funcionan de manera coordinada para garantizar la actividad del cerebro. Esta investigación revisa los avances más recientes en neurociencia y metabolismo energético, demostrando que la cooperación entre neuronas y astrocitos es esencial no solo para proporcionar energía durante la neurotransmisión, sino también para proteger al sistema nervioso.

“Las neuronas y los astrocitos se comportan como una única unidad metabólicamente acoplada”, explica Bolaños. “Cuando esta cooperación se altera, pueden aparecer enfermedades neurológicas”.

Los autores muestran ejemplos de cómo el desequilibrio de esta unidad metabólica puede estar asociado a trastornos del sistema nervioso, incluidos procesos neurodegenerativos. Además, subrayan la necesidad de promover la investigación básica para identificar potenciales dianas terapéuticas en futuras intervenciones médicas.

Aportación salmantina al conocimiento del cerebro

Bolaños lidera desde Salamanca el grupo de Neuroenergética y Metabolismo del IBFG y forma parte del IBSAL y del CIBER de Fragilidad y Envejecimiento Saludable. Durante las dos últimas décadas, su equipo ha identificado mecanismos que explican por qué neuronas y astrocitos gestionan la energía de forma distinta y cómo esta colaboración repercute directamente en la función cognitiva.

Por su parte, Pierre Magistretti, profesor en la Universidad KAUST (Arabia Saudí), propuso en 1994 la hipótesis del Astrocyte–Neuron Lactate Shuttle, según la cual los astrocitos suministran lactato a las neuronas como fuente energética. Aunque la teoría fue muy debatida, las evidencias recientes —incluidas las aportaciones del grupo de Bolaños— refuerzan su validez y su relevancia para explicar algunos mecanismos de enfermedades neurodegenerativas.

La publicación en Nature Metabolism constituye un importante reconocimiento internacional y sitúa de nuevo a la Universidad de Salamanca en la vanguardia de la investigación biomédica.