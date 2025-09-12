Un profesor de la USAL coordinará la digitalización de documentos históricos brasileños en España

José Manuel Santos, profesor de Historia de América en la Universidad de Salamanca (USAL) y director del Centro de Estudios Brasileños, será el encargado de coordinar la digitalización de documentos históricos de Brasil en los principales archivos españoles. Este acuerdo se alcanzó durante una reunión celebrada en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro.

El proyecto, conocido como "Resgate", busca mejorar el conocimiento de la lengua y la historia compartida entre ambos países. En el encuentro participaron destacadas personalidades, como la secretaria de Estado para Iberoamérica, Susana Sumelzo, la embajadora de España en Brasil, Mar Hernández, y el presidente de la Fundación de la Biblioteca Nacional de Brasil, Marco Luchesi.