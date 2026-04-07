La profesora de la USAL Antonia Picornell recibe el V Premio Trabajo Social en Castilla y León
Se lo ha otorgado el Consejo Autonómico de Colegios de Trabajo Social de la Comunidad por su dilatada trayectoria profesional, académica e investigadora
Antonia Picornell Lucas, profesora del Grado en Trabajo Social de la Universidad de Salamanca, ha sido reconocida con el V Premio Trabajo Social de Castilla y León que otorga el Consejo Autonómico de Colegios de Trabajo Social de la Comunidad.
La profesora recibió el premio el pasado 28 de marzo en el Centro Cívico Juan de Austria, en Valladolid, por su dilatada trayectoria profesional, académica e investigadora, así como su contribución al impulso, consolidación y proyección del Trabajo Social en Castilla y León e incluso en Iberoamerica.
Además de profesora de la USAL, Antonia Picornell ha sido presidenta del Comité Provincial de UNICEF-Salamanca y de la Red Iberoamericana para la Docencia e Investigación en Derechos de la Infancia (REDidi), de la que también es fundadora.
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