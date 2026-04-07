La profesora de la USAL Antonia Picornell recibe el V Premio Trabajo Social en Castilla y León

La profesora de la USAL Antonia Picornell, reconocida con el V Premio Trabajo Social en Castilla y León

Antonia Picornell Lucas, profesora del Grado en Trabajo Social de la Universidad de Salamanca, ha sido reconocida con el V Premio Trabajo Social de Castilla y León que otorga el Consejo Autonómico de Colegios de Trabajo Social de la Comunidad.

Antonia Picornell | Comunicación Universidad de Salamanca

La profesora recibió el premio el pasado 28 de marzo en el Centro Cívico Juan de Austria, en Valladolid, por su dilatada trayectoria profesional, académica e investigadora, así como su contribución al impulso, consolidación y proyección del Trabajo Social en Castilla y León e incluso en Iberoamerica.

Además de profesora de la USAL, Antonia Picornell ha sido presidenta del Comité Provincial de UNICEF-Salamanca y de la Red Iberoamericana para la Docencia e Investigación en Derechos de la Infancia (REDidi), de la que también es fundadora.