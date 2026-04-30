Dos profesores de la Facultad de Psicología de la UPSA ganan el Premio Internacional 'The Data Sonification Awards'

Profesores de la psicología de la UPSA ganadores del Premio Internacional The Data Sonification Awards

Rubén Pérez Elvira y Alfonso Salgado Ruiz son los dos profesores de la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia de Salamanca que han obtenido el Premio Internacional 'The Data Sonification Awards'.

Se trata de un reconocimiento internacional referente que destaca los proyectos excelentes a nivel mundial en el ámbito de la sonificación de datos.

El trabajo 'Auditory Discrimitacion of Parametrically Sonified EEG Signals in Alzheimer’s Disease' ha sido distinguido en la categoría de Análisis, que explora las señales de electroencefalograma (EEG), registros no invasivos de la actividad eléctrica cerebral, de pacientes con enfermedad de Alzheimer y las transforma en sonido, con el objetivo de obtener información neurofisiológica clínicamente relevante.