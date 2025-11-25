Dos profesores de la Universidad de Salamanca integrarán la nueva junta directiva de la Sociedad Española de Pedagogía

Los profesores de la Facultad de Educación de la Universidad de Salamanca María José Rodríguez Conde, catedrática de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, y Fernando Martínez Abad, profesor de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, formarán parte de la nueva junta directiva de la Sociedad Española de Pedagogía (SEP). En concreto, Rodríguez Conde fue nombrada presidenta y Martínez Abad tesorero durante la asamblea celebrada el pasado 19 de noviembre en la Facultad de Educación de la UNED. Ambos fueron elegidos por unanimidad de los votos emitidos.

Por primera vez, la presidencia recae en una mujer y fuera de Madrid. Con esta elección, los miembros de la Facultad de Educación y del IUCE, en este caso del Grupo de Evaluación Educativa y Orientación dentro del Grupo GRIAL, consolidan y siguen avanzando en liderazgo en investigación educativa a nivel nacional.

La Sociedad Española de Pedagogía (SEP) es la decana de las sociedades científicas en el ámbito de la Educación en España. Es miembro fundacional de European Educational Research Association (EERA) y es miembro de la World Education Research Association (WERA). La Sociedad fue fundada en 1949 por Víctor García Hoz y un pequeño grupo de colaboradores como una organización científica y profesional sin ánimo de lucro, abierta a todas aquellas personas y organizaciones que estén interesadas en reflexionar sobre la educación y en mejorar la calidad de la misma.

La Universidad de Salamanca será la encargada de organizar en agosto de 2028, la European Conference on Educational Research (ECER2028), en la que participarán alrededor de 3000 investigadores en educación europeos.