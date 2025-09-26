Un cultura diferente, un idioma nuevo. Esas son algunas de las experiencias a las que se enfrentan los estudiantes que deciden emigrar para completar su formación... pero también otro retos. Cinco doctorandas de la Universidad de Salamanca (Lucía García Holgado, Erika García Silva, Nastaran Shoeibi, Marina García Herrero y Alba María del Brío Nieto), coordinadas por la profesora Alicia García Holgado, han realizado un proyecto con el que visibilizar las vivencias a las que se enfrentan quienes optan por este camino.

En concreto, centrándose en los estudiantes migrantes en disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) de la USAL. Con este proyecto pretenden "resaltar cómo su condición migrante, junto con factores como la identidad, el origen y el género, impactan en su acceso, permanencia y éxito en estos campos. Una mayor comprensión y valoración de la contribución y diversidad que aportan las personas migrantes a STEM".

Ahora, toda Salamanca puede acercarse a ver los resultados de este proyecto: el Aulario 'Anayita', en su hall, recoge los distintos testimonios de los estudiantes migrantes participantes en esta iniciativa. Todo ello a través de diferentes carteles colocados sobre toda una hilera de expositores (el decano de la Facultad de Filología, Manuel González de la Aleja Barberán, explica las ganas que tenían de contar con un mobiliario de este tipo para incorporarlo a diferentes iniciativas y enseñar a la ciudad lo que hacen los alumnos de la Universidad, gracias a la céntrica ubicación de este campus), en los que han incorporado, además de las declaraciones escritas, diferentes cógidos QR con los que acceder a las entrevistas completas.

Un proyecto estudiantil visibiliza en 'Anayita' las historias de los alumnos migrantes de STEM | S24H

Este proyecto ha requerido de meses, desde que comenzase a gestarse la idea el pasado enero, hasta que empezaron el llamamiento con el que conseguir interesados a contar su historia (aunque confiesan que 'el boca a boca' fue lo que más dio a conocer la iniciativa), luego estos tuvieron que cumplimentar un formulario previo, después... Puedes echar un vistazo a todo lo que implica 'Migrantes en STEM: Voces y experiencias' en el siguiente enlace.