El proyecto pionero sobre longevidad saludable en el que participa la Universidad de Salamanca arranca una nueva fase

Salamanca cuenta con más de 93.000 personas que superan los 65 años de edad. La cifra en 2021 era de 87.210. Ante una población cada vez más envejecida, la USAL apuesta por avanzar en el conocimiento sobre la longevidad saludable y la prevención de la fragilidad a través de un proyecto europeo pionero coordinado por el Centro Internacional sobre el Envejecimiento (CENIE). Se trata de IBERLONGEVA, en el que también colaboran el campus de Vigo y el Instituto Politécnico de Bragança.

El proyecto se inició en 2024 en Zamora y ahora lo hará en Ourense y en Bragança, consolidando una alianza ibérica que transforma el conocimiento en prevención y esta en una vida más saludable. La fase científica y de campo dará inicio en enero de 2026 y el resto del calendario de trabajo se presentará este miércoles en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Celanova, donde también se explicarán las oportunidades de participación de las personas mayores de 60 años.

Casi un millón de euros de financiación

IBERLONGEVA cuenta con financiación europea (950.719,49 euros) al enmarcarse en el Programa Interreg VI-A España–Portugal (POCTEP 2021–2027) y tiene una vigencia de 36 meses. Hasta el 31 de diciembre de 2026, los investigadores analizarán los factores físicos, sociales y cognitivos que determinan el bienestar y la autonomía en las sociedades longevas.

El catedrático Óscar González es el investigador responsable de la Universidad de Salamanca. Junto a él trabajan Javier González, Carmen González, Gustavo Sebastián, María Mercedes Martos, Pablo Antonio Muñoz, Luis Rodríguez y Susana Verde.