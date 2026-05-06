Publicados los resultados de las elecciones de decanos y directores de centros de la USAL

El pasado martes, la Universidad de Salamanca celebró las elecciones con motivo de elegir a los nuevos decanos y directores de escuelas universitarias, directores de departamento y directores de institutos universitarios de investigación. Por ello, este miércoles la entidad ha sacado a la luz los resultados de dichas votaciones, en las que han participado, en las que han sido seleccionados nueve profesionales en el campus de Salamanca y dos del campus de Ávila.

En concreto, en el campus de la capital del Tormes se ha elegido a Gustavo Lannelongue Nieto como director de la Facultad de Economía y Empresa con 48 de los 90 votantes a su favor (53%). Entre los directores de departamento seleccionados se encuentran Álvaro Garrido Morgado como jefe del departamento de Administración y Economía de la Empresa con un 54,9% de los votos; Beatriz García Vasallo en el departamento de Física Aplicada con el respaldo del 67,2% de los electores.

Además, el profesional José Luis Hernández Pastora ha sido seleccionado como director del departamento de Matemática Aplicada, obteniendo 13 de los 16 votos (81,25%); mientras que el profesional Pablo Chamoso Santos se convertirá en el director del departamento de Informática y Automática habiendo obtenido la mayoría absoluta en su votación. Por último, la elección del director del departamento de Filología Moderna necesitará una segunda vuelta entre los candidatos María Egido Vicente y Pedro Emmanuel Rosa Grincho Serra. En cuanto a los directores de los institutos universitarios de investigación, la investigadora Irene López Navarro ha salido elegida como directora del Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología con un 65,71% de los votos.

Por último, en el campus de Ávila se ha elegido a Susana Lagüela López como directora de la Escuela Politécnica Superior de Ávila con 27 de los 35 votos a su favor (77,14%). Por otro lado, la Facultad de Educación y Turismo de Ávila tendrá como nuevo director a Raimundo Moreno Blanco, que ha obtenido el 76,19% de los votos.