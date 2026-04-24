Purificación Morgado Panadero, nueva presidenta de Asociación de Centros Universitarios de Relaciones Laborales y Ciencias Del Trabajo

La Asociación de Centros Universitarios de Relaciones Laborales y Ciencias Del Trabajo tiene una nueva presidenta, Purificación Morgado Panadero, que ha sido elegida por unanimidad entre 55 universidades que imparten la titulación en todo el territorio nacional.

En la Junta Directiva también estarán el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Cádiz, Ignacio de Cuevillas, como vicepresidente de ARELCIT; el director E.U. de la Universidade a Coruña, Jesús Vázquez, como secretario y tesorero; y los vocales Andrea de Vicente, de la Universidad del País Vasco; José Gustavo Quirós, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de León; Mª del Milagro Martín, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Sevilla; Francisco Díaz, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Granada; Agustín Galán, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Huelva; Elena Mut, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Valencia; y Nuria Ceular, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba.

Esta asociación se encarga de organizar la oferta que se ofrece en estas titulaciones para defender los intereses comunes. Por otro lado, también sirve para trabajar en la investigación en torno a las Ciencias del Trabajo.