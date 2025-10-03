Rafa Nadal agranda su leyenda: este viernes se convertirá en el primer deportista investido doctor 'honoris causa' por la USAL

Escritores, políticos, científicos, personalidades del mundo del arte y la música como Miquel Barceló, Plácido Domingo y Caetano Veloso… La USAL ha investido como doctores 'honoris causa' a eminencias de diversos ámbitos, pero nunca a un deportista. Rafael Nadal será el primero en obtener el máximo reconocimiento de la institución en un acto que comenzará este viernes a las 12:00 horas en el Paraninfo y que se podrá seguir a través de Youtube. "Se trata de impulsar a la Universidad en el contexto internacional. Este sería el componente estratégico de la iniciativa", reconoció Ricardo Canal durante el Consejo de Gobierno del 18 de diciembre.

El decano de la Facultad de Educación fue quien propuso la investidura del extenista, señalando que la Universidad nunca había premiado a una personalidad del deporte pese a que "ejerce un papel importante en la formación social, mental y física de las personas". Por ello, ejercerá de padrino en la ceremonia y destacará los méritos de Nadal en la tradicional 'laudatio', tal y como ya hizo hace meses: "Es uno de los mejores deportistas de todos los tiempos, un ejemplo en todo el mundo de los valores como la disciplina y el trabajo en equipo, la humildad y la sencillez, la perseverancia y el espíritu de superación y el compromiso con la excelencia".

Rafa Nadal. Europa Press

Rafael Nadal es uno de los tenistas más laureados de la historia del tenis -tan solo Novak Djokovic le supera en títulos de Grand Slam- y se ha ganado a pulso el apodo 'El Rey de la Tierra' tras imponerse catorce veces en el Torneo de Roland Garros. Constituye así un ejemplo de cómo con "empeño se pueden alcanzar grandes metas. Lleva años enseñándonos cuando gana y pierde. Debemos verlo como una fuente de inspiración. Hay quien, al estar a punto de rendirse, su imagen le ha ayudado a resistir".

Ricardo Canal también puso el foco en el comportamiento del manacorí fuera de la pista y en su defensa de la educación a través de la fundación que lleva su nombre y que atiende a menores en situación de vulerabilidad a través de actividades deportivas y educativas: "Promociona una enseñanza que subraya la importancia de formar personas completas con valores sólidos". Algo que también persigue la propia Universidad de Salamanca.

Votación

La investidura de Rafa Nadal como doctor 'honoris causa' fue aceptada en el Consejo de Gobierno de la USAL del 18 de diciembre. Las razones esgrimidas por el decano de la Facultad de Educación convencieron a 32 miembros. "Esto lo aprobamos por pelotas", dijo uno de ellos ante un micrófono abierto. Seis votaron en contra y tres se abstuvieron.

La diferencia de votos se hizo más notoria durante la votación del Claustro de Doctores, celebrada el 20 de enero en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca. La propuesta obtuvo 177 papeletas a favor, 91 en contra y 0 abstenciones, mientras que la de investir a la microbióloga Emmanuelle Charpentier tuvo el respaldo de 263 personas. Pese a la gran oposición, Nadal hizo de manera indirecta un 'match point' y pasará a la historia de la USAL como el primer deportista en conseguir su máximo reconocimiento.

Segundo de tres 'honoris causa'

Rafa Nadal ya sabe lo que es ser investido doctor 'honoris causa'. En mayo de 2015, la Universidad Europea le otorgó el título honorífico y los atributos tradicionales por ser un "extraordinario ejemplo de aprendizaje de competencias, habilidades y valores fundamentales que le han llevado a alcanzar el éxito en su carrera". El tenista agradeció el reconocimiento: "Me llena de satisfacción".

En su breve discurso admitió que no tuvo la "suerte de vivir los años universitatios" y que el deporte "ha sido, es y será" su pasión. También señaló que el legado que deja una persona no son los títulos universitarios o copas alzadas, sino "los amigos que has ganado en la universidad, en el trabajo, etc". "El éxito real es la vida es cuidar y disfrutar de los tuyos", añadió.

Cinco Roland Garros, dos Open de EEUU, uno de Australia y un oro olímpico después, Rafa Nadal será investido doctor 'honoris causa' por la USAL y, en marzo de 2026, por la Universidad Politécnica de Madrid. El rector del campus madrileño lo anunció esta semana pese a que el nombramiento fue aprobado en 2022. El acto se ha demorado a petición del propio manacorí, que pidió que se pospusiera hasta la finalización de su carrera deportiva.