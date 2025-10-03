Los cuchicheos y la expectación reinan en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca. Tan solo son interrumpidos por el sonido de las chirimías que preceden al cortijo de los doctores, debidamente engalanados con sus trajes académicos. El rector y las autoridades son los últimos en entrar. Todo el mundo toma asiento en una sala abarrotada. Todo el mundo desea ver a Rafa Nadal, que espera en el Aula Fray Luis de León a que Ricardo Canal, su padrino y decano de la Facultad de Educación, vaya a buscarlo. En unos minutos cambiará la cinta por el birrete, las tiritas por el anillo, y la raqueta por el libro. Insignias que le convertirán en el primer deportista en ser nombrado doctor ‘honoris causa’ por la USAL.

Rafa Nadal entra en el Paraninfo. Pareciera que está pisando tierra batida. Todas las miradas se centran en él. Se sitúa frente a Juan Manuel Corchado, que concede la venia. Es entonces cuando Ricardo Canal sube al estrado para enumerar los méritos del extenista, aquellos que le hacen merecedor del mayor reconocimiento de la Universidad de Salamanca. No sin antes recordar que "el conocimiento no es exclusivo de nadie, ni siquiera de la Universidad", una mera mediadora del saber. Este "nos acompaña siempre y puede florecer en cualquier rincón", y la resiliencia, el esfuerzo y la disciplina de las que hace gala en manacorí "son expresiones del conocimiento".

Finalizado el elogio, Ricardo Canal y Rafa Nadal vuelven a colocarse ante el rector para la concesión del grado y la imposición de las insignias. El manacorí jura guardar el honor de la Universidad de Salamanca esté donde esté, recibe la medalla e inicia su discurso de gracias. Sin duda, el momento más esperado del acto. Todos los presentes están expectantes ante las palabras del primer deportista nombrado 'honoris causa' por la institución. "Quiero empezar haciendo mención a esta institución tan importante para la historia, España y la humanidad. Es un inmenso honor ser el primer deportista investido doctor 'honoris causa' de la USAL", ha empezado diciendo.

"El deporte ha sido mi propia universidad"

Investidura de Rafa Nadal como doctor ‘honoris causa’

Rafa Nadal ha reconocido que su formación ha sido distinta a todos los presentes, ya que su vida se ha desarrollado en torneos de tenis de los cinco continentes. "El deporte ha sido mi propia universidad. Lo que aprendí en las pistas me ha acompañado siempre. De nada vale soñar en grande si no se trabaja con intensidad. Es en la rutina donde empizan a forjarse los éxitos. Me enseñó a no mostrarme mejor que nadie. Siempre hay un rival que puede superarte. Aceptar la derrota y volver a levantarte me ha aportado un doctorado en resiliencia", ha añadido.

El extenista ha compartido una anécdota con todos los presentes para poner el foco en la importancia de la educación. "En 2002 estaba muy ilusionado con un objetivo: participar en el torneo junior de Roland Garros. Veía en esa cita la gran oportunidad para competir en uno de los escenarios más importantes de mi deporte", relata. Sus padres se negaron a ello al coincidir con la época de exámenes. "Con 15 años. Fue muy dificil de entender. No jugué. Con el tiempo he comprendido que aquella decision fue una gran lección y les doy las gracias por permitirme acabar mi formación obligatoria". En esa formación ha destacado el papel del deporte en las aulas: "Mejora la salud física e icnlucla valores necesarios para la inclusión y la vida social".

En su discurso, Nadal ha hecho referencia a Miguel Unamuno, del que ha rescatado la frase "procuremos más ser padres de nuestro porvenir que hijos de nuestro pasado". "Refleja muy bien lo que he intentado realizar en mi carrera. Mirar hacia delante y no conformarme con lo que había conseguido". También ha hecho mención a unas palabras de Nelson Mandela, aquellas que señalan que el deporte tiene el poder de cambiar el mundo, inspirar y reunir a las personas.

El nuevo doctor 'honoris causa' ha concluido su intervención con el deseo de que su trayectoria inspire a otros y con la promesa de ser fiel a los valores que el deporte le ha enseñado: "Este día lo llevaré siempre conmigo". Rafa Nadal enmudece. Su silencio es sucedido por un sonoro y largo aplauso de todos los presentes, entre los que se incluyen su familia, autoridades políticas y miembros del Claustro de Doctores de la Universidad de Salamanca.

"Hemos sido testigos de un momento único que formará parte de la historia de Salamanca. Agradezco que aceptase este reconocimiento. Sus palabas cargadas de sentimiento y pasión evidencian lo acertado de la decisión. Su incoporación al Claustro de Doctores es un orgullo", ha recalcado el rector, Juan Manuel Corchado, que ha dado la bienvenida al homenajeado y dirigido a sus padres: "Educaron a su hjo para que mantuviera los pies en la tierra. Además de un deportista excepcional, es una persona extraordinaria".