Rafa Nadal llega este jueves por la noche a Salamanca con el deseo de pasar inadvertido

Rafael Nadal será investido este viernes como doctor 'honoris causa' por la Universidad de Salamanca en una ceremonia solemne que comenzará a las 12:00 horas en el Paraninfo y que se podrá seguir en directo por la cuenta de Youtube de la institución. Su llegada está prevista un día antes, el jueves por la noche, según han informado fuentes cercanas a este medio.

El extenista viajará acompañado de su familia. Para alejar a sus hijos menores del foco mediático, su entorno no ha facilitado más detalles, como la hora de llegada ni si el viaje se realizará en coche o avión, con el aterrizaje perteniente en Matacán. "Como es nuestra costumbre, preferimos pasar desapercibidos", han señalado.

Lo que sí se conoce es todo lo relativo al acto de investidura. Está previsto que Rafa Nadal acceda en coche hasta las inmediaciones de las Escuelas Menores de Salamanca. Desde ahí pondrá rumbo al Paraninfo de la Universidad, donde Ricardo Canal, decano de la Facultad de Educación, ejercerá de padrino e impondrá las insignias tradicionales al nuevo doctor 'honoris causa'.

El birrete que Ricardo Canal colocará sobre la cabeza del manacorí será de color azul celeste debido a que la propuesta de investidura nació en la Facultad de Educación. Este momento será sucedido por el juramento, la imposición de la medalla por parte del rector, el discurso de gracias de Nadal, la gratulatoria y el vítor.