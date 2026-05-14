La Real Academia de Doctores incorpora al teólogo de la UPSA Gonzalo Tejerina

El catedrático de Teología Fundamental de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA), Gonzalo Tejerina Arias, ingresó este miércoles por la tarde en la Real Academia de Doctores de España (RADE) con un discurso centrado en la defensa de la “lógica del don” frente al modelo social y económico actual, al que definió como una “racionalidad instrumental” que empobrece al ser humano y agrava la injusticia social y ecológica.

El acto solemne se celebró en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid, donde Tejerina recibió la medalla número 101 de la Sección de Teología, acompañado por el Rector de la UPSA, Santiago García-Jalón de la Lama; los vicerrectores Francisco José Álvarez García y María H. Benavente Cuesta; los decanos de Teología, Román Ángel Pardo Manrique, e Informática, Vidal Alonso Secades; y el Prior Provincial de los Agustinos de España, Domingo Amigo.

Durante su intervención, el profesor alertó de que la sociedad contemporánea ha convertido al ser humano en un “amo del mundo” centrado en el poder y el consumo, una visión que, según afirmó, provoca desequilibrios ecológicos, desigualdad y una creciente “asfixiante tristeza” social.

Como alternativa, defendió el llamado “principio de la gracia” o “lógica del don”, basado en la idea de que la vida, la cultura, el lenguaje y los valores son recibidos como un don previo. “Porque te ha sido dado, da a tu vez”, resumió el teólogo, quien sostuvo que el apoyo mutuo y la reciprocidad constituyen la verdadera racionalidad humana.

Tejerina también vinculó esta visión con la trascendencia y defendió que la realidad se sostiene en una dinámica de gratuidad y donaciones recíprocas que remiten a un principio creador.

El discurso del profesor de la UPSA fue contestado, en nombre de la Real Academia de Doctores de España, por el académico Dr. Martín Gelabert Ballester, OP, catedrático de Teología Fundamental en la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia.

La Real Academia de Doctores de España (RADE), institución científica y cultural con sede en Madrid, reúne a especialistas de distintas disciplinas académicas y trabaja por la promoción de la investigación y la difusión del conocimiento. Dentro de su Sección de Teología, presidida por el obispo auxiliar de Madrid, Juan Antonio Martínez Camino, también figura como académico el profesor emérito de la UPSA Santiago Guijarro Oporto.

Nuevo académico

Gonzalo Tejerina Arias, sacerdote agustino y natural de León, es catedrático de Teología Fundamental en la UPSA, donde ha sido decano en tres ocasiones. Formado en Roma y Alemania, cuenta con una amplia trayectoria investigadora e internacional, con más de 145 publicaciones científicas y participación en numerosos proyectos, conferencias y cursos en Europa, África y América.