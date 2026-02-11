Del recinto ferial al barrio de San José: la clínica veterinaria de la USAL cambia de ubicación para "mejorar el proyecto inicial"

La clínica veterinaria de la Universidad de Salamanca se erigirá en la antigua Escuela de Capacitación Agraria, en el barrio de San José, en vez de en el recinto ferial como se anunció inicialmente. Este cambio ha sido explicado por el rector, Juan Manuel Corchado: "Mejora el proyecto inicial por tratarse de un espacio de mayores dimensiones, acondicionado para afrontar mejoras en sus instalaciones y mejor comunicado con la Facultad de Veterinaria en la zona de Huerta Otea".

La licitación y el proyecto para el diseño de la clínica se prevén para antes de verano, mientras que la construcción de las nuevas instalaciones se completará en tres años, coincidiendo con el último curso de los alumnos del grado de Veterinaria, que dará comienzo en el mes de septiembre.

"No podemos olvidar que este complejo universitario no solo servirá a los futuros veterinarios, sino que será también un motor para las facultades de Ciencias Agrarias y Ambientales y Biología y para los módulos ganaderos de Formación Profesional", ha recordado el rector de la Universidad de Salamanca.