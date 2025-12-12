El rector recibe a la embajadora de Ghana en España en su nueva visita a la Universidad de Salamanca

La Universidad de Salamanca ha acogido esta semana la visita institucional de la Embajadora de Ghana en España, Regina Appiah-Sam, con el propósito de estrechar lazos internacionales y explorar futuros proyectos conjuntos en el ámbito académico y de investigación.

El rector, Juan Manuel Corchado, ha recibido a la diplomática junto al vicerrector de Internacionalización y Cooperación, Raúl Sánchez Prieto, y al profesor Justo Bolekia, doctor por la Universidad de Salamanca y miembro del Grupo de Investigación en Multiculturalidad, Innovación y Tecnologías Aplicadas.

No es la primera visita que Regina Appiah-Sam realiza a la USAL como embajadora. A principios de 2025, poco después de acceder al cargo, estuvo en la Facultad de Educación y Turismo de Ávila.