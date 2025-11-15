El rector de la Universidad de Salamanca, invitado de honor en el CACIE 2025, el mayor foro educativo asiático

Juan Manuel Corchado, rector de la Universidad de Salamanca, ha reforzado la presencia de la Universidad de Salamanca como referente mundial en innovación educativa, lengua española y cooperación, tras la invitación de la China Education Association for International Exchange.

En concreto, el Sr. Liu Limin, presidente de la China Education Association for International Exchange (CEAIE), principal organización nacional china dedicada a promover la cooperación y los intercambios educativos internacionales, invitó al rector de la Universidad de Salamanca a participar como ponente principal en la China Annual Conference for International Education & Expo (CACIE 2025), el mayor encuentro educativo internacional celebrado en el país asiático.

La CEAIE, creada en 1981 bajo la supervisión del Ministerio de Educación de la República Popular China, agrupa a universidades y entidades educativas de todo el país y actúa como un puente institucional entre China y el resto del mundo. Su labor refuerza el compromiso con la internacionalización de la educación superior, la movilidad académica y la colaboración en investigación e innovación, áreas en las que la Universidad de Salamanca (USAL) ocupa una posición destacada a nivel global.

Durante el CACIE 2025, el rector Corchado intervino en dos de los foros principales del congreso: el panel “Opportunities and Challenges of International Student Mobility in the Global Macro Context” y el foro “Education in the Digital World”, donde subrayó la relevancia de la cooperación académica internacional, la transformación digital de la educación superior y el papel de la Universidad de Salamanca como referente mundial en innovación educativa, estudios culturales y desarrollo tecnológico.

La participación de la USAL en este foro se enmarca dentro de una estrategia institucional de proyección internacional, con tres grandes objetivos:

La creación de una alianza para la enseñanza de la lengua y la cultura españolas, con la Universidad de Salamanca como institución rectora.

La promoción de la USAL entre las empresas chinas para la captación de estudiantes y el desarrollo de proyectos conjuntos de investigación e innovación (I+D).

El impulso de iniciativas de investigación en Inteligencia Artificial y disciplinas STEM mediante alianzas estratégicas con las principales universidades y centros tecnológicos de China.

Esta participación refuerza el papel de la Universidad de Salamanca como referente académico global, consolidando su liderazgo en la promoción del conocimiento, la cultura y la innovación a escala internacional. Siguiendo la estela del estrechamiento de las relaciones académicas entra ambos países como muestra la actual la visita de los reyes de España en China.