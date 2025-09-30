El rector de la Universidad de Salamanca recibe al nuevo director del Centro Universitario de Formación de la Policía Nacional

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, ha recibido al nuevo director del Centro Universitario de Formación de la Policía Nacional (CUFPN), Agustín Alonso-Carriazo, en un encuentro celebrado en el Rectorado y al que también acudieron su antecesor en el cargo, José García Molina; el secretario general del CUFPN, Miguel Ángel González; el vicerrector de Economía, Javier González Benito; la delegada del rector del Centro Universitario de Formación de la Policía Nacional, Marta del Pozo; y la delegada del rector de Estudios de Posgrado y Formación Permanente, María Teresa Escribano.

Durante la reunión se puso en valor la estrecha colaboración mantenida entre ambas instituciones desde el inicio de la adscripción en septiembre del año 2022, aunque también se destacaron las buenas relaciones mantenidas desde el año 1989, cuando por primera vez la Universidad de Salamanca y el Ministerio del Interior establecieron el convenio que reguló la participación de profesores de la USAL en la formación del personal de la Policía Nacional en un centro de la universidad.