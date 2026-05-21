El Rectorado incorpora al patrimonio de la USAL el óleo “Universitas”

La Universidad de Salamanca ha recibido la donación de la obra “Universitas”, del artista José Antonio Muñoz Bernardo, que pasa a formar parte de su patrimonio artístico.

El rector, Juan Manuel Corchado, formalizó la entrega junto a la vicerrectora de Cultura, Matilde Olarte, y el responsable de Patrimonio, Eduardo Azofra.

La obra, un óleo de 2023 que representa la fachada histórica de la Universidad, ya está instalada en el Rectorado.