El Rectorado incorpora al patrimonio de la USAL el óleo “Universitas”
La pintura, un óleo de 2023, representa la fachada histórica de la Universidad de Salamanca
La Universidad de Salamanca ha recibido la donación de la obra “Universitas”, del artista José Antonio Muñoz Bernardo, que pasa a formar parte de su patrimonio artístico.
El rector, Juan Manuel Corchado, formalizó la entrega junto a la vicerrectora de Cultura, Matilde Olarte, y el responsable de Patrimonio, Eduardo Azofra.
La obra, un óleo de 2023 que representa la fachada histórica de la Universidad, ya está instalada en el Rectorado.
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