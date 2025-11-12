La Red de Aprendizaje-Servicio de la USAL se constituye como asociación formal

La Asociación Red de Aprendizaje-Servicio de profesores y profesoras de la Universidad de Salamanca (USAL) ha formalizado su estructura tras ser inscrita en el Registro de Asociaciones de la Junta de Castilla y León. Esta formalización responde al creciente y continuo interés manifestado por el profesorado de la USAL en la metodología de Aprendizaje-Servicio (ApS). Desde septiembre de 2021, un amplio número de docentes de todas las facultades y centros se habían ido sumando a la Red de Aprendizaje-Servicio, demostrando la voluntad de incorporar esta metodología a sus prácticas docentes.

Hasta el momento, la Red no contaba con una estructura formal que aglutinase a sus miembros. Por ello, en una reunión celebrada el pasado mes de julio, sus integrantes decidieron dar el paso de constituirse como Asociación. El objetivo principal de este cambio es poder representar de manera más efectiva los intereses de sus asociados y dar un marco estable a sus actividades. Según el artículo 3 de sus estatutos, la finalidad general de la entidad es el "fomento del aprendizaje-servicio (ApS) en la Universidad de Salamanca".

Entre los fines específicos que persigue la Asociación se encuentran fomentar la puesta en práctica de proyectos de ApS alineados con los Derechos humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así como potenciar la colaboración entre el profesorado que trabaja con esta metodología.

Además, buscará difundir los resultados de los proyectos de ApS que desarrollen sus miembros y cooperar estrechamente con la Universidad de Salamanca en todos los aspectos relacionados con esta metodología docente. Se integrarán a la Junta Directiva Antonia Durán Ayago (presidenta), Carla Amorós Negre (secretaria), Araceli Queiruga (tesorera), y como vocales Ana María Martín-Nogueras, Nuria del Álamo Gómez, David Caballero Franco, Ana Gil González, Antonio Sánchez Martín y Evelio Teijón López-Zuazo.

La Universidad de Salamanca ya había mostrado su compromiso con el ApS en 2019 al celebrar las “I Jornadas de Buenas prácticas en Aprendizaje-Servicio”, y desde entonces el número de proyectos ha ido en aumento.

Con este nuevo paso asociativo, la red busca hacerse más fuerte, ampliándose a todas las ramas de conocimiento para seguir trabajando por una universidad comprometida con los Derechos humanos y con una clara vocación de servicio, impartiendo una docencia de calidad. La próxima asamblea de socios extraordinaria tendrá lugar a finales de noviembre o principios de diciembre.