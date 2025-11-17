La Reina Sofía entregará este martes el XXXIV Premio de Poesía Iberoamericana al poeta Luis Alberto de Cuenca

La Reina Sofía presidirá este martes, 18 de noviembre, el acto de entrega del XXXIV Premio de Poesía Iberoamericana que lleva su nombre, un galardón convocado conjuntamente por la Universidad de Salamanca (USAL) y Patrimonio Nacional.

El premiado en esta edición es el poeta español Luis Alberto de Cuenca, quien recibirá la distinción en una ceremonia que tendrá lugar a las 19:00 horas en el Palacio Real de Madrid.

La jornada comenzará a las 12:00 horas con la presentación de la antología poética del autor, titulada “Verano eterno”. Este volumen especial recoge una amplia selección de la obra de De Cuenca, abarcando desde 1971 hasta 2025, e incluye tres poemas inéditos, la reproducción de varios manuscritos y una versión gráfica de su poema «La casa vacía» realizada por Paco Roca.

En la rueda de prensa de presentación de la antología, acompañarán al galardonado la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva; el rector de la USAL, Juan Manuel Corchado; y el profesor del Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana de la USAL, Javier Burguillo, quien es el antólogo de "Verano eterno".