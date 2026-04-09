Un renaturalizado patio de la Rectoral, nuevo espacio expositivo de la Casa-Museo Unamuno

Cuando era rector de la Universidad de Salamanca, Miguel de Unamuno abandonaba su casa en la calle Libreros y acudía al Edificio Histórico de Escuelas Mayores por un patio privado que conectaba ambas construcciones. Ese pequeño espacio luce desde este jueves, 9 de abril, una imagen renaturalizada que podrán disfrutar los visitantes de la Casa-Museo Unamuno.

"Es una idea que llevabamos rondando muchísimo tiempo", ha reconocido Ana Chaguaceda, directora de la Casa-Museo Unamuno, que ha contado con el apoyo de la Oficina Verde y el GTC Biodiversidad Agrícola y Urbana (BiodAU) de la Universidad de Salamanca. El espacio museístico se ha encargado de recopilar los arbustos y flores mencionados por el bilbaíno en sus textos para que se eligieran los más adecuadas en función de la luz y el espacio del patio de la Rectoral.

“El patio de la Rectoral: Vida silvestre en la Casa-Museo Unamuno”

"Lo que hemos hecho es relativamente sencillo. Hemos estudiado el espacio y elegido las especies que se pueden adaptar bien, incluso las aromáticas y los rosales trepadores en el foso, sin tocar nada del edificio, Bien de Interés Cultural", ha añadido Javier Carbonero, técnico de la Oficina Verde la USAL.

“El patio de la Rectoral: Vida silvestre en la Casa-Museo Unamuno”

El renovado patio de la Rectoral cuenta igualmente con un refugio de polinizadores, una estructura ajardinada diseñada para ofrecer un hábitat seguro a las abejas solitarias y así fomentar la biodiversidad local. "Nos llena de emoción. Por un lado, fomentamos la vida silvestre y, por otro, estudiamos los insectos que utilizan estas instalaciones", ha destacado Laura Baños, profesora de la Facultad de Biología y coordinadora del GTC BiodAU.

Unamuno y su amor por la naturaleza

"Para Miguel de Unamuno, la naturaleza era muy importante. Le daba paz y tranquilidad", ha recordado Ana Chaguacedo. El bilbaíno escribió sobre ella en numerosas ocasiones y, de hecho, una de sus reflexiones tiene vinculación con el proyecto: "Poco a poco ha ido el hombre convirtiendo a la Naturaleza en habitación suya, haciéndola más humana, humanizándola. Y a la par su trato con ella, el continuo roce, ha ido acercándole a ella más y más, enseñándole a mirarla con amor; naturalizándose, en fin".